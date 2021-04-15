Грузія анонсувала виведення військ з Афганістану
Вслід за США та НАТО про своє рішення вивести війська з Афганістану оголосила Грузія. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.
Джерело:фейсбук Іраклія Гарібашвілі
Він звернув увагу на те, що грузинські військові беруть активну участь в операціях й місіях НАТО та Євросоюзу. Про це політик написав на своєму фейсбуці.
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Гарібашвілі наголосив, що Грузія безперервно бере участь у місії НАТО в Афганістані з 2011 року. У рамках контингенту Альянсу там служить 860 бійців країни.
Наші військові в Афганістані вже багато разів доводили, що Грузія може з гідністю нести відповідальність за колективну оборону,
– зазначив він.
"Це важливо для досягнення нашої стратегічної мети – повноцінного членства в НАТО", – додав грузинський прем'єр-міністр.
Інші подробиці від прем'єра
Гарібашвілі пояснив, що грузинські підрозділи залишать Афганістан згідно з графіком, узгодженим з НАТО. Щодо цього також тривають консультації зі США.
"Для Грузії дуже важливо, аби Афганістан більше ніколи не став притулком для терористів. Ми пишаємося, що посприяли цій меті", – зазначив чиновник.
Урядовець також подякував грузинським військовим, які взяли участь у місії, та вшанував пам'ять загиблих, які віддали життя за мир та безпеку у світі.
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