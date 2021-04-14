Джо Байден хоче вивести усі американські війська з Афганістану протягом найближчих місяців. Він планує зробити це до 11 вересня 2021 року.

Американський лідер планує оголосити про своє рішення у середу, 14 квітня. Про це повідомили джерела у Білому домі.

Зверніть увагу Німеччина продовжить свою місію в Афганістані

"Президент Байден виведе всі американські війська з Афганістану до 20 роковин теракту 11 вересня 2001 року – нападу, який втягнув США у найдовшу війну", – пише The Washington Post.

Довідка. Офіційно в Афганістані перебуває 2 500 американських військових, хоча їхня кількість коливається й наразі їх там приблизно на 1 000 більше.

За інформацією The Times, британський уряд також планує вивести з Афганістану майже весь свій контингент – близько 750 військових. Адже без підтримки США здійснювати місію стане важче.

Таліби натомість заявили, що до повного виводу іноземних військ з Афганістану не братимуть участь у конференціях, зокрема – саміті щодо майбутнього країни, пише AFP.

Що було раніше: обіцянка Трампа

Виведення військ Афганістану та Іраку ще у листопаді 2020 року анонсував Дональд Трамп, попередник Байдена. Він обіцяв "закінчити 2 війни", розпочаті після терактів 11 вересня 2001 року.

Адміністрація Трампа визначила термін 1 травня 2021 року як граничну дату для виведення військ з Афганістану. Рішення адміністрації Байдена продовжить присутність сил США там ще на певний час.