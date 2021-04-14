Джо Байден хочет вывести все американские войска из Афганистана в течение ближайших месяцев. Он планирует сделать это до 11 сентября 2021 года.

Американский лидер планирует объявить о своем решении в среду, 14 апреля. Об этом сообщили источники в Белом доме.

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"Президент Байден выведет все американские войска из Афганистана к 20 годовщине теракта 11 сентября 2001 года – нападения, которое втянуло США в самую длинную войну", – пишет The Washington Post.

Справка. Официально в Афганистане находится от 2 500 американских военных, хотя их количество колеблется и сейчас их там примерно на 1 000 больше.

По информации The Times, британское правительство также планирует вывести из Афганистана почти весь свой контингент – около 750 военных. Ведь без поддержки США осуществлять миссию станет труднее.

Талибы заявили, что до полного вывода иностранных войск из Афганистана не будут участвовать в конференциях, в частности – саммите относительно будущего страны, пишет AFP.

Что было раньше: обещание Трампа

Вывод войск из Афганистана и Ирака еще в ноябре 2020 года анонсировал Дональд Трамп, предшественник Байдена. Он обещал "закончить 2 войны", начатые после терактов 11 сентября 2001 года.

Администрация Трампа определила срок 1 мая 2021 года как предельную дату для вывода войск из Афганистана. Решение администрации Байдена продолжит присутствие сил США там еще на некоторое время.