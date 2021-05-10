Движение "Талибан" объявило, что на 3 дня прекращает вести боевые действия в Афганистане в связи с Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Этот праздник отмечают в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

По информации западных СМИ, командование "Талибана" в понедельник, 10 мая, отдало приказ прекратить все наступательные операции в стране на 3 дня.

Читайте также В США предположили, что после вывода войск "Талибан" может захватить власть в Афганистане

Талибы объявили временное перемирие в Афганистане

Причина временного перемирия – праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), которым завершается священный для мусульман Рамадан.

В ответ председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла подчеркнул необходимость постоянного режима прекращения огня в стране.

Мы верим, что лучшее решение для вывода страны из кризиса – устранить препятствия для мирных переговоров, объявить длительный режим прекращения огня и навсегда закончить битвы,

– заявил Абдулла.

СМИ напоминают, что в 2020 году талибы также объявляли 3-дневное перемирие из-за Ураза-байрам.

Какая ситуация в Афганистане: последние новости