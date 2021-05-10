В Афганистане талибы объявили перемирие на 3 дня: с чем это связано
Движение "Талибан" объявило, что на 3 дня прекращает вести боевые действия в Афганистане в связи с Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам). Этот праздник отмечают в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Источник:Интерфакс
По информации западных СМИ, командование "Талибана" в понедельник, 10 мая, отдало приказ прекратить все наступательные операции в стране на 3 дня.
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Талибы объявили временное перемирие в Афганистане
Причина временного перемирия – праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), которым завершается священный для мусульман Рамадан.
В ответ председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла подчеркнул необходимость постоянного режима прекращения огня в стране.
Мы верим, что лучшее решение для вывода страны из кризиса – устранить препятствия для мирных переговоров, объявить длительный режим прекращения огня и навсегда закончить битвы,
– заявил Абдулла.
СМИ напоминают, что в 2020 году талибы также объявляли 3-дневное перемирие из-за Ураза-байрам.
Какая ситуация в Афганистане: последние новости
- Неделю назад талибы начали наступление возле административного центра провинции Гильменд – города Лашкаргаха. Боевикам сначала удавалось оттеснять военных, затем те начали контратаку, воспользовавшись, в частности, поддержкой с воздуха.
- Боевые действия проходили на фоне вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана.
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