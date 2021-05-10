Рух "Талібан" оголосив, що на 3 дні припиняє вести бойові дії в Афганістані у зв'язку з Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам). Це свято відзначають на честь закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.

За інформацією західних ЗМІ, командування "Талібану" в понеділок, 10 травня, віддало наказ припинити всі наступальні операції в країні на 3 дні.

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Таліби оголосили тимчасове перемир'я в Афганістані

Причина тимчасового перемир'я – свято Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам), яким завершується священний для мусульман Рамадан.

У відповідь голова Вищої ради з національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла наголосив на необхідності постійного режиму припинення вогню в країні.

Ми віримо, що краще рішення для виведення країни з кризи – усунути перешкоди для мирних переговорів, оголосити тривалий режим припинення вогню і назавжди закінчити битви,

– заявив Абдулла.

ЗМІ нагадують, що у 2020 році таліби також оголошували 3-денне перемир'я через Ураза-байрам.

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