В Афганістані таліби оголосили перемир'я на 3 дні: з чим це пов'язано
Рух "Талібан" оголосив, що на 3 дні припиняє вести бойові дії в Афганістані у зв'язку з Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам). Це свято відзначають на честь закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.
Джерело:Интерфакс
За інформацією західних ЗМІ, командування "Талібану" в понеділок, 10 травня, віддало наказ припинити всі наступальні операції в країні на 3 дні.
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Таліби оголосили тимчасове перемир'я в Афганістані
Причина тимчасового перемир'я – свято Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам), яким завершується священний для мусульман Рамадан.
У відповідь голова Вищої ради з національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла наголосив на необхідності постійного режиму припинення вогню в країні.
Ми віримо, що краще рішення для виведення країни з кризи – усунути перешкоди для мирних переговорів, оголосити тривалий режим припинення вогню і назавжди закінчити битви,
– заявив Абдулла.
ЗМІ нагадують, що у 2020 році таліби також оголошували 3-денне перемир'я через Ураза-байрам.
Яка ситуація в Афганістані: останні новини
- Тиждень тому таліби почали наступ біля адміністративного центру провінції Гільменд – міста Лашкаргаху. Бойовикам спочатку вдавалося відтісняти військових, потім ті почали контратаку, скориставшись, зокрема, підтримкою з повітря.
- Бойові дії проходили на тлі виведення сил США і їхніх союзників по НАТО з Афганістану.
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