У Держдепі США припустили, що до влади в Афганістані можуть прийти представники радикального руху "Талібан". Вони, ймовірно, захочуть захопити у країні владу після виведення іноземних військ.

Про можливі варіанти розвитку подій в Афганістані в інтерв'ю виданню розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Існує багато сценаріїв, і ми повинні бути готові до них. Ми дивимося на це тверезо,

– зазначив Блінкен.

У Держдепі вважають, що після виведення з Афганістану військ США та НАТО "Талібан" може захопити владу у країні.

Коментуючи виведення військ США, які перебували на афганських землях 20 років, Блінкен наголосив, що метою було "покарати" тих, хто влаштував теракти на території Сполучених Штатів 11 вересня 2001 року. Однак уточнив, що згодом "про це вже стали забувати".

Держсекретар США зазначив, що Вашингтон не припинить надавати країні економічну та гуманітарну допомогу.

Що відомо про виведення військ