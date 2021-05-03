В Госдепе США предположили, что к власти в Афганистане могут прийти представители радикального движения "Талибан". Они, вероятно, захотят захватить в стране власть после вывода иностранных войск.

О возможных вариантах развития событий в Афганистане в интервью изданию рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Иностранные войска выходят из Афганистана: что может быть дальше

Существует много сценариев, и мы должны быть готовы к ним. Мы смотрим на это трезво,

– отметил Блинкен.

В Госдепе считают, что после вывода из Афганистана войск США и НАТО "Талибан" может захватить власть в стране.

Комментируя вывод войск США, находившихся на афганских землях 20 лет, Блинкен подчеркнул, что целью было "наказать" тех, кто устроил теракты на территории Соединенных Штатов 11 сентября 2001 года. Однако уточнил, что со временем "об этом уже стали забывать".

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не прекратит оказывать стране экономическую и гуманитарную помощь.

Что известно о выводе войск