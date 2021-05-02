"Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО. Объясняют это тем, что якобы 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск из Афганистана.

В "Талибане" заявили, что не будут присутствовать на мирных конференциях, пока все иностранные войска не покинут Афганистан.

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Представитель "Талибана" Забиуллу Муджахида сделал заявление относительно этой ситуации.

Поскольку вывод иностранных войск до согласованного срока 1 мая не произошел, это нарушение в принципе открыло возможность моджахедам принять все меры противодействия оккупационным силам, которые они сочтут необходимым,

– сказал Муджахида.

Кстати, Пентагон готовится к возможным атакам талибов на США, НАТО и союзников.

Взрыв грузовика накануне

По информации The New York Times, в канун 1 мая возле пансионата в Пули-Алам в провинции Логар взорвался грузовик, ведь водитель взорвал себя. В результате погибли по меньшей мере 27 человек. Кроме того, погибло много студентов из сельских районов, которые приехали в этот район перед вступительными экзаменами в университет.

Этот пансионат находится в собственности семьи известного члена афганского сената, которого ранее убили талибы.

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