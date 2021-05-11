Теперь это уже официально и пути назад нет: США выведут войска из Афганистана до сентября 2021 года. Самая длительная для Соединенных Штатов война закончится. Но в безопасности ли сама страна? "Талибан" готов вернуться к власти, также существует угроза новой гражданской войны.

Когда армия США покинет Кабул

Военные под американским флагом должны уйти до 11 сентября 2021 года, само событие приурочено к годовщине терактов в США. Пребывание западных сил в Афганистане длилось почти 20 лет и унесло много жизней. Байден, в принципе, просто продолжил политику Дональда Трампа.

Читайте так же Тайны "Исламского Государства": как работает империя террора

"На нас напали, мы шли на войну с четкими целями. И достигли их. Бин Ладен умер, "Аль-Каида" в Афганистане деградировала. Время закончить эту войну", – сказал лидер США.



Армия США вскоре покинет территорию Афганистана/Фото France 24

Хотя во время предвыборной кампании он планировал оставить небольшие отряды для борьбы с ИГИЛ и "Аль-Каидой", но не с "Талибаном", пишет Vox. Теперь же выход будет касаться всех. Дальнейшее пребывание может наоборот, увеличить количество столкновений и конфликтов, сказал Washington Post чиновник из администрации президента.

"Если план выхода будет нарушен до 1 мая, мы вернемся к войне с "Талибаном". Это не то, что президент Байден считал бы национальным интересом", – сказал один приближенный к делу чиновник в комментарии WP.

Численность контингента и так постепенно уменьшалась, сейчас там находится 3500 американских солдат. 2448 погибли там, 21 тысяча – ранены. Гораздо больше жертв среди гражданского населения: только с 2009 года 35 500.

Техника будет оставлена ​​для армии Афганистана. Также там находятся 18 тысяч частных подрядчиков для армии, "которые тоже намерены уйти". Но одновременно в акватории Индийского океана будет расположен авианосец "Дуайт Эйзенхауэр".

"Как известно, это не первая попытка США начать вывод войск из Афганистана. Самая последняя попытка состоялась в 2014 году, когда закончилась миссия ISAF", – напомнил в комментарии для 24 канала аспирант КНУ имени Шевченко, международник Андрей Рудык.

Тогда афганцам досталась разветвленная сеть баз и форпостов. Их строили американцы 10 лет. Но материально-технического обеспечения для их поддержки у страны не было. А там где есть, это старая советская техника.

Исключением стал период 2016-2019 гг., когда произошел незначительный рост, связанный с текущими террористическими угрозами и политическими процессами, добавил эксперт. Потому что проходили выборы в парламент в 2018 и президентские в 2019.

Срыв переговоров 16 апреля между правительством в Кабуле и талибами тоже мог стать причиной ускорения процесса выхода. Уход американцев и союзников по НАТО создаст вакуум власти, который может заполнить движение "Талибан", террористы или местные военные лидеры.

По данным за последний квартал 2020 года, на территории Афганистана находилось 7,8 тыс. американских военных и персонала – это уже крайне низкое количество

Их учили 20 лет: на кого США оставляют безопасность

Соединенные Штаты в Афганистане не только убивали террористов. Они также обучали местную армию современной войне. И теперь пришло время сдать экзамен уже без своих наставников. А состояние местных сил безопасности не то чтобы отличное и они еще страдают от ударов "Талибана", который снова контролирует большую часть страны. Об этом свою статью написали журналисты NYT.

Очевидно, что серьезные угрозы еще есть. Поскольку, если взглянуть на обязательства, которые взяли на себя талибы в соглашении с США по Афганистану, они не симметричны американским относительно масштаба и последствий,

– сказал Андрей Рудык.

Однако, когда талибы атакуют, все, что местные могут сделать – отправить "еще людей и 200 пулеметных патронов. Это менее одной минуты интенсивного пулеметного огня". Дефицит боеприпасов – лишь одна из многих системных проблем для солдат и полиции, которым уже скоро придется защищать Афганистан самостоятельно. Без солдат США на земле и их авиации в небе.

За двадцать лет США и НАТО потратили миллиарды на оснащение, обучение, расширение ВВС, армии и полиции Афганистана в надежде, что они однажды смогут действовать автономно. Но коррупция в том числе с переданным вооружением, и постоянные нападения заставляют сомневаться, что 70 миллиардов долларов были вложены эффективно.

В такой ситуации, возникает законная обеспокоенность об их способности защищать контролируемые правительством территории. Не говоря уже о наступлении на неподконтрольные. "Они совершенно не готовы к встрече с "Талибаном" или любой другой угрозой сами по себе", – заключает NYT после разговоров с местными.

Афганские силы все еще остаются слабыми и проблемными/Фото TRT World

Интересная история Подразделение SEAL: как спецназовцы ликвидировали Усаму бен Ладена и проводили мощные операции

"Я восемь месяцев на этой работе, за это время мы получили воздушную поддержку лишь раз. Никто ее не предоставляет, наши силы безнадежные, отказываются от работы", – сказал NYT подполковник Халил Ахмад Аташ, командир полиции в провинции Герат. По крайней мере 30 его офицеров покинули свои должности. Многие стреляют гораздо больше чем нужно, чтобы потом продать гильзы на металлолом.

Невероятные потери

С 2001 года были убиты 66 тысяч местных солдат (всего их сейчас 300 тысяч на бумаге. Но журналисты предупреждают, что фактически – значительно меньше). По консервативным подсчетам, в среднем от бомб на дорогах погибают 287 работников сил безопасности, 185 получают ранения.

Один армейский корпус, который должен насчитывать 16 тысяч человек, имеет вдвое меньше. Зарплата у силовиков маленькая (винтовка стоит как деньги за несколько месяцев), медицинское лечение было некачественным (тогда как американцы получали лечение мирового класса).

Авиация страны уже старая и изношенная, хотя в нее тоже вложили средства/Фото Stars and Stripes

В основном воюют сыновья из бедных семей. В авиации хватает пилотов, но не хватает техники. По причине чрезмерного использования, самолеты и вертолеты – изношены. Те которые в строю, зарезервированы за силами спецопераций. И хотя правительство использует беспилотники и дроны – одно из немногих преимуществ над талибами – их тоже хватает только на "горячие точки".

Сухопутные силы часто жалуются на то, что поддержка от ВВС приходит очень редко. Когда самолет прилетает, нужно забирать раненых и мертвых, а не бить по врагу. Эти проблемы существуют, признает полковник Ясин Зия, и.о. министра обороны страны. Но, по его словам, "мы найдем способ выжить".

Проблемы далеко от столицы

Впрочем, если талибы ударят по крупным городам, то местные, "скорее всего смогут их победить". А вот маленькие деревни уходят врагу и солдаты не могут вернуться туда годами. Перспективы невеселые: большие потери, недостаток вербовок (число новобранцев упало с 3000 до 500 в месяц, говорят местные чиновники).

Талибы хорошо оснащены, сообразительны и опытны. Часто у них есть даже приборы ночного видения. Пентагон пытался поставлять тоже, но оборудование было украдено, потеряно или продано.

Талибы, по большому счету, не теряют ничего. Американцам же придется снова начинать военную операцию, фактически продолжать нести ответственность, при этом дотируя афганские государственные структуры, в том числе полицейские и военные,

– подчеркнул Андрей Рудык.

Собственно асимметрия во взятых на себя обязательствах и отсутствие общих точек соприкосновения в подходе к политическому будущему Афганистана и создают угрозу того, что талибы вполне могут попытаться взять реванш.

Как это было Исторические переговоры: правительство Афганистана и "Талибан" встретились впервые за 20 лет

Чтобы этого не произошло хотя бы в ближайшее время, США разработали целую систему: стабилизировать отдаленные районы, ввести туда новые афганские силы, работать бок о бок, постепенно выйти. Для этого сотни тысяч людей были отобраны и обучены.



Талибы могут вполне реально вернуться к власти в Афганистане / Фото FT

Но деньги Пентагон распределял неравномерно и хаотично. Когда нападают на форпост, единственная надежда – силы специальных операций, местные коммандос.

Афганские проблемы

Особенно в контексте организационной слабости собственно афганских полицейских и военных сил (к которым относились как к силам второго уровня) и, что не менее важно, коррумпированности афганских властей, особенно на местах. Американцы так и не смогли выстроить крепкой устойчивой вертикали власти. Не говоря уже о местном самоуправлении.

Некоторые базы просто окружены талибами и они позволяют армии уйти только если они оставят им оборудование и оружие.

Афганистан без американцев

Итак, американцы ушли из страны. Как сказал Госсекретарь Энтони Блинкен, есть два возможных сценария: захват власти "Талибаном" и сползание в гражданскую войну. Оба фактически нивелируют все усилия Вашингтона и НАТО по стабилизации афганской ситуации. Но несмотря на все изложенное выше, такой прогноз не удивляет.

Афганистан своей институциональной политикой и слабостью в безопасности прямо приглашает талибов взять все под свой контроль,

– подчеркнул ситуацию Андрей Рудык.

В любом году, почему США идут на такой шаг? Прежде всего, они взяли на себя такие обязательства, объяснил аналитик. Их невыполнение даже перед талибами (политическую организацию которых США не признают) будет означать демонтаж всего переговорного процесса. И возможно развертывание новой военной миссии, к чему США, учитывая нынешний курс, совершенно не стремятся.

Нельзя сказать, что США понесли экономические, человеческие или политические потери из-за своего присутствия в Афганистане. Скорее в Вашингтоне чувствуют усталость от этого процесса.

Стоит понимать, что американцы не могут (и не желают) вечно присутствовать в Афганистане и брать на себя ответственность за его политическое будущее и развитие. США ушли с Кубы, ушли с Филиппин, в свое время уйдут из Афганистана.

Афганистан – важная с геополитической точки зрения территория, но Вашингтон не видит себя в роли ее постоянного прямого держателя. Это не в их интересах.

В любом случае, выход американских сил из Афганистана – это, прежде всего, о безопасности самого Афганистана и безопасности тех же Туркменистана и Таджикистана. А также об изменении баланса сил между Ираном, Пакистаном, Индией и Китаем (+Россия – опционально через Таджикистан).

Борьба с терроризмом в XXI веке: как быть дальше

С выходом западных сил из Афганистана, терроризм не прекратится. "Талибан" набирает силу, "Аль-Каида" и ИГИЛ проводят все более наглые атаки в мире и регионе. Так как от этого защищаться, не имея солдат на проблемной афганской земле? В этом пытались разобраться в BBC.

Сам Джо Байден во времена работы вице-президентом у Барака Обамы, посещал Афганистан дважды, в 2009 и 2011 годах. Уже тогда он не очень верил в "государственное строительство", как способ борьбы с терроризмом. А вот дроны, авиаудары и спецназовцы казались более эффективными мерами. Правда, против тогда выступил Пентагон.

Актуально Иранские ядерные объекты под ударом: что случилось и какова судьба переговоров

Экс-министр обороны Роберт Гейтс назвал Байдена "неправым почти во всех основных вопросах нацбезопасности за последние 40 лет". Что же будет на практике после 11 сентября?

Удары беспилотников сохранятся, но есть нюансы

Без этого уж точно никуда, их может стать только больше. Сфера очень развивается и помимо БПЛА уже есть дистанционно управляемые самолеты. В отдаленных районах Афганистана, Пакистана и Йемена, где скрываются лидеры террористов, такие атаки были успешными. И оказали "охлаждающий эффект". Командиры теперь постоянно в движении, никогда не остаются больше 1-2 ночей на одном месте.



Дроны: эффективно, но рискованно/Фото NYT

Они никогда не знают, не догонит ли их ракета Hellfire, выпущенная невидимым врагом в небе. Правда, есть риск убить также и гражданских (которыми еще часто прикрываются, как живым щитом). И так уже несколько раз удар отменяли. Племенные сборы в Йемене часто принимали за собрание повстанцев-хуситов.

Сети разведки или "Талибан" в правительстве

За последние 20 лет, Запад создал хорошие рабочие отношения с NDS – разведкой Афганистана и до сих пор готов помогать ей. Но также существует понимание, что рано или поздно талибы снова окажутся в правительстве. И вот делиться с ними информацией уже будет невозможно. Пока точно не ясно, действительно ли они разорвали связи с "Аль-Каидой", как сказали в Дохе.

Администрация США живет в вымышленном мире, где это уже произошло. Что "Талибан" никогда не позволит ИГИЛ и "Аль-Каиде" вернуться. Но никогда не верьте им на слово. Они никогда не обещали такого и не делают это сейчас,

– Гэвин Макниколл, директор британского аналитического центра Eden Intelligence для BBC.

Потому что они являются "историческими, супружескими и племенными". Талибы понимают, что если они хотят стать частью международно признанного афганского правительства, то придется забыть свое террористическое прошлое и старых союзников.

Рейды спецназовцев: будет сложнее

Еще одна головная боль лидеров боевиков – небольшие группы спецназовцев, которые прилетали ночью на вертолетах, пробирались пешком до цели с миссией "захвати или убей". До этого на местах из первых рук приобреталась необходимая информация. Такая тактика предотвращала множество атак, которые так и не состоялись.



В критических ситуациях, коммандос – единственные, кто может спасти/Фото SOFREP

Но после 11 сентября, подобные рейды придется планировать за пределами страны, если они вообще будут происходить. Возрастет риск задержки, может исчезнуть элемент неожиданности. Боевики теперь смогут предупреждать. Что подводит нас к последнему пункту – поиску новых мест дислокации.

Новые базы: на это нужно время

Секретная база на востоке Афганистана, которую часто использовали как плацдарм для "полевых операций", закрывается. Для террористов это хорошая новость – можно меньше бояться приезда тяжеловооруженных американцев. Но где в регионе можно найти альтернативу?

Пакистан : ближайший географически, но на Западе большое недоверие к Межведомственной разведке Пакистана. Считается, что там есть элементы, касающиеся исламистов. Когда в 2011 году начали операцию "Копье Нептуна" с целью уничтожить Усаму бин Ладена, Исламабаду сознательно не сообщили о ней. Боялись, что тогдашнему лидеру "Аль-Каиды" подскажут;

: ближайший географически, но на Западе большое недоверие к Межведомственной разведке Пакистана. Считается, что там есть элементы, касающиеся исламистов. Когда в 2011 году начали операцию "Копье Нептуна" с целью уничтожить Усаму бин Ладена, Исламабаду сознательно не сообщили о ней. Боялись, что тогдашнему лидеру "Аль-Каиды" подскажут; Оман : это неплохая альтернатива. Султанат имеет стабильную прозападную ориентацию, британские базы в Тумрейти и Дукми. Правда, это 1609 км от Афганистана и летать над Пакистаном придется все равно.

: это неплохая альтернатива. Султанат имеет стабильную прозападную ориентацию, британские базы в Тумрейти и Дукми. Правда, это 1609 км от Афганистана и летать над Пакистаном придется все равно. Бахрейн : еще один вариант, Великобритания и США уже имеют там свои военные базы;

: еще один вариант, Великобритания и США уже имеют там свои военные базы; Узбекистан: Центральная Азия граничит с Афганистаном на севере, поэтому всегда есть в списке для новых баз. Американцы в свое время использовали старую советскую базу "К2" или Карши-Ханабад. Но в 2005 году они ушли после ухудшения отношений и возвращение выглядит сложным. База уже сильно загрязнена радиацией и химикатами;

Сдерживать террор в отдаленных северных районах Афганистана – очень сложно. На самом деле замены ресурсам на местах с возможностью их быстрого вызова нет. Сейчас все будет зависеть от эффективности местных правительств противостоять угрозам.