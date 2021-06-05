Глава комітету зі захисту представників ЗМІ в Афганістані Абдул Муід Хашимі заявив, що, за попередньою інформацією, саме Міна Хайрі була ціллю нападу.

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Унаслідок вибуху загинула журналістка

Телеведуча загинула у результаті вибуху бомби в мікроавтобусі. Померли ще чотири людини, зокрема її мати. Важкі поранення отримала сестра журналістки та ще шість мирних жителів.

Директор телеканалану Ariana News Шаріф Хассаньяр наголосив, що напад не зупинить афганські засоби масової інформації. Цей інцидент став останнім у серії атак на журналістів в країні.

Зверніть увагу! З березня 2020 року в Афганістані вбили 11 журналістів і працівників ЗМІ. Організація "Репортери без кордонів" офіційно звернулася до МКС у Гаазі з проханням розслідувати вбивства як можливі військові злочини.

RSF заявила: "Є всі підстави вважати, що збройні угруповання, особливо таліби або філії "Талібану", несуть відповідальність за цю хвилю вбивств".