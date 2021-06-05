Глава комитета по защите представителей СМИ в Афганистане Абдул Муид Хашими заявил, что, по предварительной информации, именно Мина Хайри была целью нападения.
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В результате взрыва погибла журналистка
Телеведущая погибла в результате взрыва бомбы в микроавтобусе. Умерли еще четыре человека, в том числе ее мать. Тяжелые ранения получила сестра журналистки и еще шесть мирных жителей.
Директор телеканала Ariana News Шариф Хассаньяр подчеркнул, что нападение не остановит афганские СМИ. Этот инцидент стал последним в серии атак на журналистов в стране.
RSF заявила: "Есть все основания полагать, что вооруженные группировки, особенно талибы или филиалы "Талибана", несут ответственность за эту волну убийств"