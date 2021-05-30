Співробітники університету Аль-Біруні подорожували через Чарикар, столицю провінції Парван. Вона розташована приблизно за 70 кілометрів від столиці – Кабула.

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За повідомленнями правоохоронців, вибух стався 29 травня приблизно о 15:15 за місцевим часом. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Представник міністерства зазначив, що деякі з поранених вчителів перебувають у критичному стані. Поранений, зокрема, ректор університету Абдул Каахар.

В останні тижні в Афганістані спостерігається зростання насильства, оскільки США та НАТО готуються до виведення всіх військ, зазначає BBC.

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