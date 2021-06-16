Гибель вакцинаторов уже подтвердили в местной полиции и Министерстве здравоохранения Афганистана. Кроме того, сообщили, что в столице провинции Джелалабад ранили еще 3 людей.
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Полиция подозревает Талибан
Правоохранитель Фарид Хан рассказал, что вакцинаторы погибли в результате 3 атак на разных локациях. Правоохранитель сообщил о "скоординированном нападении".
По словам Хана, его совершили представители "Талибана", чтобы лишить людей вакцины против полиомиелита. Из-за преступления акцию по вакцинации в Нангархар пришлось остановить. Талибан пока опровергает свою причастность к убийству специалистов.
Сторонники "Талибана" являются активными противниками вакцинации. Они заявляют, что это – якобы заговор Запада, который имеет цель навредить детям.
Нападения на людей в Афганистане: последние новости
- В последние недели в Афганистане произошел ряд преступлений, которые привели к десяткам жертв.
- В провинции Баглан 8 июня убили 10 саперов – работников агентства по разминированию. Все они были представителями международной организации Halo Trust. Местные власти тогда также заявляли, что это – дело рук "Талибана".
- Кроме того, в Афганистане в конце мая взорвали университетский автобус. Погибли по меньшей мере 3 преподавателей.