Бійці уряду завдали нищівного авіаудару по бойовиках, ліквідувавши одразу 6 талібанців.

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Як стало відомо урядовим військовим з власних джерел, бойовики займалися мінування автошляху.

Реагуючи на злиту інформацію, бойові літаки завдали по них удару, знищивши шістьох на місці,

– мовиться у матеріалі.

Раніше представники місцевих органів з надання допомоги на півночі Афганістану заявили, що тисячі сімей перемістили через те, що урядові війська борються з бойовиками Талібану за контроль над ключовим містом Кундуз.

Яка зараз ситуація в Афганістані

Від початку виведення очолюваних США сил з Афганістану, Талібан захопив понад 70 районів Афганістану, однак упродовж останнього тижня урядовим силам вдалося повернути кілька з них під свій контроль.