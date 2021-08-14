Паперову та електронну інформацію знищують для того, щоб нею не зловживали "в рамках пропагандистської діяльності". Про це виданню повідомило поінформоване джерело.
До теми Світ не визнає уряд "Талібану", – НАТО про захоплення влади в Афганістані
Посольство США знищує таємні документи в Кабулі
Видання пише, що такі дії Штатів свідчать про те, що ситуація в Афганістані жахлива, оскільки міста продовжують підпадати під контроль талібів.
Видання "Associated Press" повідомило, що станом на 14 серпня, таліби вже наближаються до столиці. Терористи вже захопили місто Чар-Асяб – воно всього за 11 кілометрів на південь від столиці Кабула.
Дипломатичне джерело видання повідомляє, що Кабул можуть захопити протягом тижня, а можуть й протягом 72 годин.
Штати евакуйовуватимуть працівників посольства в Кабулі
Національне громадське радіо США повідомило, що працівників посольства евакуюватимуть. Для їхньої безпеки США повернули в країну 3 тисячі військових. Вивести чиновників до Штатів мають допомогти війська двох батальйонів морської піхоти і одного армійського батальйону. Вони базуватимуться в кабульському аеропорту та будуть стежити за безпекою повітряного транспорту при вильоті чиновників.
Ситуація в Афганістані: останні новини
- США почали виведення своїх військ з Афганістану. Після цього ситуація в країні загострилася.
- "Талібан" вже взяв під контроль приблизно 2 третини території. Тому Штати закликали своїх громадян негайно покинути територію країни. Таку ж рекомендацію видало українське МЗС.
- ООН оприлюднила статистику, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирних мешканців. Серед них є діти.
- Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що бойовики "Талібану" повинні негайно припинити наступ на Кабул. Адже ситуація стає неконтрольованою.