Так, рада НАТО зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити ситуацію в Афганістані та безпеку місій західних країн у Кабулі

До речі До Кабула залишилось 50 кілометрів: таліби захопили ще 5 важливих міст

НАТО збереже дипломатичну присутність в Афганістані

Країни НАТО просили про проведення цих консультацій після того, як США оголосили про масштабну евакуацію з Кабула свого посольства.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс збереже свою дипломатичну присутність в Афганістані. Він закликав європейські країни зробити те саме, підтримуючи афганський уряд.

Ми як і раніше прихильні підтримки політичного рішення конфлікту,

– сказав Столтенберг.

Що відбувається в Афганістані