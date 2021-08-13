Так, совет НАТО собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане и безопасность миссий западных стран в Кабуле

Кстати До Кабула осталось 50 километров: талибы захватили еще 5 важных городов

НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане

Страны НАТО просили о проведении этих консультаций после того, как США объявили о масштабной эвакуации из Кабула своего посольства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс сохранит свое дипломатическое присутствие в Афганистане. Он призвал европейские страны сделать то же самое, поддерживая афганское правительство.

Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта,

– сказал Столтенберг.

Что происходит в Афганистане