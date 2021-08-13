Так, талибы захватили столицы провинций Калат, Теренкот, Пул-э-Алам, Феруз-Кох, Кала-и-Нау и Лашкар-Гах. Таким образом боевики контролируют уже 18 важных городов.
Кстати Талибы нацелились на весь Афганистан: какой важный урок должна вынести Украина
Талибы захватывают ключевые города
Ранее талибы взяли под контроль города Герат и Кандагар. Министр обороны Великобритании заявил, что Афганистан приближается к масштабной гражданской войне.
В течение 7 – 9 августа экстремисты захватили еще 6 провинциальных центров: Зарандж, Шеберган, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар и Айбак.
Что этому предшествовало
- США начали вывод своих войск из Афганистана. После этого ситуация в стране обострилась.
- "Талибан" уже взял под контроль примерно 2 трети территории.
- Из-за этого США призвали своих граждан немедленно покинуть территорию страны. Такую же рекомендацию выдало украинское МИД.
- ООН обнародовала статистику, что с 9 июля лишь в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных жителя. Среди них есть дети.