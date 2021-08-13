Так, талибы захватили столицы провинций Калат, Теренкот, Пул-э-Алам, Феруз-Кох, Кала-и-Нау и Лашкар-Гах. Таким образом боевики контролируют уже 18 важных городов.

Кстати Талибы нацелились на весь Афганистан: какой важный урок должна вынести Украина

Талибы захватывают ключевые города

Ранее талибы взяли под контроль города Герат и Кандагар. Министр обороны Великобритании заявил, что Афганистан приближается к масштабной гражданской войне.

В течение 7 – 9 августа экстремисты захватили еще 6 провинциальных центров: Зарандж, Шеберган, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар и Айбак.

Что этому предшествовало