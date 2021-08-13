Хотя американские и британские войска возвращаются в Афганистан. Все же не стоит расчитывать на то, что они снова ввяжуться в войну.

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Талибы ошеломили скоростью продвижения опытных военных разведки США

Накануне, всего за сутки, террористическая группировка "Талибан" взяла под свой контроль третий и второй по величине города Афганистана – Герат и Кандагар. Также талибы оказались на подступах к Кабулу, захватив город Газни. Это приводит к полной изоляции официального правительства в столице, ведь она фактически оказывается осажденным талибами.

Захватив Газни, талибы полностью отрезали Кабул от связи с южными провинциями страны. Линия фронта на сегодня проходит всего в сотне миль от места, где заседает прозападный президент страны Ашраф Гани.



Президент Афганистана Ашраф Гани / Фото Flickr

Даже американские военные эксперты заявляют, осталось меньше месяца до падения Кабула и всего пару месяцев до полного захвата власти в стране талибами. Хотя ранее американская разведка отводила на этот процесс от полугода до года. В условиях, когда американцы ушли с территории страны.

Но талибы ошеломили скоростью продвижения даже самых опытных военных американской разведки и сил национальной безопасности. Там в экстренном режиме пересматривают свою политику относительно скорости вывода войск.

И такой шок выглядит вполне логично, ведь захват талибами Кандагара имеет еще и символическое значение. По сути это неформальная столица движения "Талибан". Именно захват Кандагара в 1990-х годах стал предвестником свержения власти в Кабуле и установления исламского государства.

Такое воодушевление и рвение талибов легко объясняется. Правительственные войска попросту капитулируют и часто переходят на сторону талибов. Причем со всем оружием и снаряжением, которое им оставили американцы.

Справка. Аэродром в Кандагаре был одной из ключевых баз, где размещались силы США и НАТО. Это 26 тысяч солдат с передовым вооружением. В мае, когда начался активный вывод войск, американцы полностью передали эту базу правительственным войскам, забрав с неё только живую силу. Теперь она находится в руках талибов.

Официальное правительство в Кабуле призывало США не покидать страну, но Вашингтон не ответил взаимностью и всё же продолжил вывод войск.

Более того, из-за сдачи позиций талибам практически без боя, в Пентагоне даже решили напомнить афганскому правительству, что борьба с талибами отныне – это головная боль именно афганских военных, а не американцев.

В Госдепе США решили оправдаться за вывод войск. Мол, сделку с талибами подписал еще предыдущий президент Дональд Трамп, и если бы американцы, с приходом Байдена, оставались в Афганистане, то насилию поддавались бы именно они.

Байден раскритиковал правительство Афганистана

Джо Байден накануне выступил с достаточно критическим заявлением в адрес правительства Гани. Он напомнил, что вообще-то 20 лет западной поддержки - это время, которого было более чем достаточно, чтобы афганское правительство окрепло настолько, чтобы давать бой талибам.

Байден напомнил, что за всё время пребывания НАТОвских войск в стране, США:

потратили на оборону больше триллиона долларов;

обучили около 300 тысяч афганских военных;

передали им передовое оружие.

Поэтому теперь США попросту не хотят терять своих солдат на фоне тотальной неспособности Кабула противостоять Талибану.

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Правительство Гани настаивает, что авиация США должна вернуться в регион, чтобы поддержать афганских военных с воздуха. Мол, они готовы к контратаке, но только при поддержке американцев. К тому же это поможет склонить талибов к мирным переговорам.

Афганцы апеллируют к событиям 2001 года, когда после 5 лет правления Талибов авиаудары американцев за 2 недели снесли их власть, и заставили покинуть стратегически важный город Кандагар с населением около 600 тысяч человек.

В Пентагоне на это отвечают сдержанно: "Где могут – помогут". Но сильно рассчитывать на авиацию США афганцам не стоит, ведь бои перешли в густонаселенные районы и такая бомбежка будет не эффективна.

Но всё же американцы и британцы экстренно возвращаются в Афганистан и ближе к его границам. 13 августа в столицу Кабул отправились 3 тысячи американских военных. Еще приблизительно по 2 тысячи отправлены в Катар и Кувейт.

Эти силы отнюдь не едут защищать правительство в Кабуле. Их задача помочь американским дипломатам как можно быстрее вывезти из страны тех афганцев, которые работали на стороне американцев, после чего покинуть страну самим.Конечный срок ухода США – 31 августа, и они двигаются к этому семимильными шагами.

Более того, Госдеп накануне заявил, что готов вести диалог и даже оказывать помощь по восстановлению страны уже новому правительству. Но при соблюдении определенных условий, которые сводятся к демократии и соблюдению талибами прав человека.

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Но вся проблема в том, что "Талибан" – это даже не политическая партия. Талибы еще в 90-х годах показали, что они не способны править страной по цивилизованным меркам. Получив власть, они продолжали бесчинствовать, выращивать опиум и создавать анклавы террористов. Та же судьба, к сожалению, постигнет Афганистан и сегодня.

Урок, который должна вынести Украина

Какой урок из этой войны должна вынести Украина? Я соглашусь с вами, что Украина – это далеко не Афганистан, но здесь важен контекст.

Уже 30 августа пройдет встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. На ней большое внимание будет уделено именно вопросам безопасности. Американская сторона сегодня демонстрирует свою заинтересованность в помощи в разрешении конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.