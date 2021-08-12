Відповідні рекомендації оприлюднили на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України у четвер, 12 серпня.

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У зв'язку з ескалацією збройного конфлікту в Афганістані, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати у цій країні, – негайно залишити її територію,

– зазначили дипломати.

У випадку загрози життю або здоров'ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до Посольства України у Таджикистані, до відповідальності якого належить Афганістан.

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Загострення ситуації в Афганістані: коротко

Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.

Тим часом "таліби" почали брати нові території під власний контроль. Вони вдаються до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.

Джерела у розвідки США розповіли, що таліби можуть взяти під контроль столицю Кабул через 30 − 90 днів після виведення американських військ.

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