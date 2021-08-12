Відповідні рекомендації оприлюднили на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України у четвер, 12 серпня.

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У зв'язку з ескалацією збройного конфлікту в Афганістані, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати у цій країні, – негайно залишити її територію,
– зазначили дипломати.

У випадку загрози життю або здоров'ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до Посольства України у Таджикистані, до відповідальності якого належить Афганістан.

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