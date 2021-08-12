Усіх високопосадовців та губернатора Газні одразу ж евакуювали до Кабула.
Вражає "Таліби біля воріт, але ніхто не бореться": урядові війська Афганістану здаються терористам
Відомо, що останнє місто, яке захопили бойовики, розташоване між Кабулом і Кандагаром, поруч з яким також тривають бої.
Яка зараз ситуація в Афганістані
За останніми даними, "Талібан" контролює вже приблизно дві третини території країни, і американська розвідка вважає, що Кабул може здатися до кінця осені. Як пише CNN, у Пентагоні переконані, що відступ з регіону американських військ розв'яже руки різноманітним терористичним організаціям, зокрема бойовикам "Аль-Каїди". Вони, як відомо, є союзниками талібів.
Американське видання зазначило, що наразі чисельність бойовиків "Аль-Каїди" в країні не перевищує 200 – 300 осіб.
Поки це не так багато, щоб говорити про їх боєздатність,
– цитує слова джерела в Пентагоні видання.
Що цьому передувало
- Бойові дії у регіоні посилилися з 1 травня. Сталося це після того, як США та інші країни офіційно почали виведення своїх сил з Афганістану. Планується, що до кінця серпня у країні не залишиться американських військових.
- Протягом останніх днів таліби захопили велику кількість міст, у тому числі стратегічно важливий Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.
- За інформацією ООН, лише за період з 16 по 30 липня 2021 року через атаки "Талібану" постраждали приблизно 300 людей.
- В ООН повідомили, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирні людини, ще 1181 – поранили. Серед них є діти. У ООН закликали припинити кровопролиття.