Усіх високопосадовців та губернатора Газні одразу ж евакуювали до Кабула.

Вражає "Таліби біля воріт, але ніхто не бореться": урядові війська Афганістану здаються терористам

Відомо, що останнє місто, яке захопили бойовики, розташоване між Кабулом і Кандагаром, поруч з яким також тривають бої.

Яка зараз ситуація в Афганістані

За останніми даними, "Талібан" контролює вже приблизно дві третини території країни, і американська розвідка вважає, що Кабул може здатися до кінця осені. Як пише CNN, у Пентагоні переконані, що відступ з регіону американських військ розв'яже руки різноманітним терористичним організаціям, зокрема бойовикам "Аль-Каїди". Вони, як відомо, є союзниками талібів.

Американське видання зазначило, що наразі чисельність бойовиків "Аль-Каїди" в країні не перевищує 200 – 300 осіб.

Поки це не так багато, щоб говорити про їх боєздатність,

– цитує слова джерела в Пентагоні видання.

Що цьому передувало