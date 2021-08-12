Поразки урядові війська Афганістану зазнали у середу, 11 серпня. Таліби підходять усе ближче до столиці Кабулу, а місцеві мешканці починають евакуацію.
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Дезертирство, здача зброї і зрада
Кілька днів корпус афганських військ протримався у засаді на військовій базі на краю Кундуз. Зрештою він повністю здався бійцям "Талібану". Військові до того ж передали цінне обладнання – переважно американське.
Це був останній острівець урядового контролю в столиці провінції "Талібану". Наразі таліби вторглися в 9 столиць провінцій. Лише за 10 серпня група зайняла три міста.
Талібан біля воріт, але ніхто не воює. Я не розумію. Брате, якщо ніхто більше не воює, чому я повинен битися?
– розповів один з афганських офіцерів.
За кілька днів до масової капітуляції в Кундузі місцеві старійшини відвідали базу біля аеропорту міста і попросили їхніх начальників здатися талібам. На момент капітуляції та дезертирства на базі перебували близько 2 тисяч афганських військових.
"Я не знаю, чому командири не зібрали своїх сил і не воювали до останньої краплі своєї крові, зі всією зброєю, ресурсами та боєприпасами, які були у них в аеропорту та корпусі", – розповів інший військовий.
За його словами, вплив на моральний стан був згубним. За останні місяці дезертирство було настільки поширеним, що кількість жертв афганських військових скоротилася вдвічі.
Що на такий підйом талібів кажуть у США
У середу речник Пентагону Джон Кірбі заперечив думку, що американські військові "не встигли протягом 20 років" допомогти створити стійку армію в Афганістані.
Кірбі сказав, що "ніхто не дає грошей", і що чиновники Пентагону з великою стурбованістю дивляться на те, що відбувається в Афганістані.
Коротко про ситуацію в Афганістані
- Джозеф Байден у травні 2021 року заявив, що США виведе своє військо з Афганістану. Це станеться до 11 вересня – 20-річчя жахливої трагедії із вежами-близнятами.
- Згодом про виведення своїх військ повідомили в НАТО.
- Саме після цього таліби почали захоплювати нові території Афганістану.
- В ООН повідомили, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирні людини, ще 1181 – поранили. Серед них є діти. У ООН закликали припинити кровопролиття.
- Та у ніч на 11 серпня таліби захопили центр провінції Бадахшан – місто Файзабад.
- Джерела у розвідки США розповіли, що таліби можуть взяти під контроль столицю Кабул через 30 − 90 днів після виведення американських військ.