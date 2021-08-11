В целом, талибы получили контроль уже над 60% территории всего Афганистана. "Талибан" заявляет, что в захваченных городах их встречают как освободителей, хотя местные – другого мнения. Об этом шла речь в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале.

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"Талибан" получил новое американское оружие

Неожиданно проблемой для правительства в Кабуле стало огромное количество американского оружия и техники. Ведь по словам очевидцев, во время наступления "Талибана" в провинции Кундуз, сотни афганских военные капитулировали и перешли на сторону талибов. В результате, помимо пополнения своих рядов, "Талибан" получил еще и новое американское оружие и снаряжение.

Однако даже несмотря на преимущество талибов, США продолжают вывод войск, и похоже, не собираются его останавливать. В Пентагоне даже решили напомнить правительству Афганистана, что именно они теперь отвечают за борьбу с талибами, а не американцы.

С таким же мнением выступил и президент США Джо Байден. Он заявил, что 20 лет было более чем достаточно для того, чтобы афганское правительство окрепло и добавил – США и союзники вооружили и обучили более 300 тысяч афганских военных, так что теперь борьба с талибами остается за ними.



Часть мирного населения будет вынуждена покинуть Афганистан / Фото AFP

Однако в Госдепе решили оправдаться за свой вывод войск. В ведомстве утверждают, что договор составленный еще прошлой администрацией Трампа, не оставлял администрации Байдена пространства для маневра. Ведь в случае, если американцы останутся в Афганистане по истечению срока вывода войск, они могут подвергнуться насильственным нападениям со стороны талибов.

США потеряли надежду на победу правительства в Кабуле

Похоже, что одновременно с этим, США уже потеряли всякую надежду на победу правительства в Кабуле. Госдеп США заявил, что готов сотрудничать с любыми властями Афганистана. Но для этого новое правительство должно соответствовать 5 основным критериям.

Здесь возникает огромная проблема. "Талибан" – это даже не партия или другая политическая сила, в любом случае он остается радикальной группировкой, которая исповедует жесткие религиозные правила.

Если оглянуться назад, во времена когда талибы имели всю полноту власти в Афганистане, то понятно, что им так и не удалось превратиться в политическую силу. Получив власть в 1996 году они продолжили заниматься чуть ли ни единственным, на что способна милитаристская организация – воевать и разрушать.

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И вот все это создает неутешительный прогноз для будущего Афганистана и его населения. Ведь после прихода к власти талибов, большие региональные игроки, такие как Китай, Иран или же Россия постараются увеличить своё влияние в стране и использовать территорию Афганистана и самих талибов для достижения своих целей.

С большой вероятностью, территория страны будет охвачена очередной войной, а огромная часть мирного населения будет вынуждена покинуть Афганистан. Когда страна снова превратиться в анклав терроризма, похоже, вопрос времени.