Поражение правительственные войска Афганистана потерпели в среду, 11 августа. Талибы подходят все ближе к столице Кабула, а местные жители начинают эвакуацию.

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Дезертирство, сдача оружия и предательство

Несколько дней корпус афганских войск продержался в засаде на военной базе на окраине Кундуза. В конце концов он полностью сдался бойцам "Талибана". Военные к тому же передали ценное оборудование – преимущественно американское.

Это был последний островок правительственного контроля в столице провинции "Талибана". Сейчас талибы вторглись в 9 столиц провинций. Всего за 10 августа группа заняла три города.

Талибан у ворот, но никто не воюет. Я не понимаю. Брат, если никто больше не воюет, почему я должен драться?

– рассказал один из афганских офицеров.

За несколько дней до массовой капитуляции в Кундузе местные старейшины посетили базу возле аэропорта города и попросили их начальников показаться талибам. На момент капитуляции и дезертирства на базе находились около 2 тысяч афганских военных.

"Я не знаю, почему командиры не собрали свои силы и не воевали до последней капли своей крови, со всем оружием, ресурсами и боеприпасами, которые были у них в аэропорту и корпусе", – рассказал другой военный.

По его словам, влияние на моральное состояние было губительным. За последние месяцы дезертирство было настолько распространенным, что количество жертв афганских военных сократилось вдвое.

Что на такой подъем талибов говорят в США

В среду представитель Пентагона Джон Кирби опроверг мнение, что американские военные "не успели в течение 20 лет" помочь создать устойчивую армию в Афганистане.

Кирби сказал, что "никто не дает денег", и чиновники Пентагона с большой обеспокоенностью смотрят на происходящее в Афганистане.

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