Соответствующие рекомендации обнародовали на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины в четверг, 12 августа.
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В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан до стабилизации ситуации, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию,
– отметили дипломаты.
В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует обращаться в Посольство Украины в Таджикистане, в ответственность которого входит Афганистан.
Обострение ситуации в Афганистане: коротко
- Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021 года.
- Тем временем "талибы" начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегают к разным зверствам, например, казнь военных, которые уже сдались.
- Источники в разведке США рассказали, что талибы могут взять под контроль столицу Кабул через 30 − 90 дней после вывода американских войск.
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