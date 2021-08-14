Бумажную и электронную информацию уничтожают для того, чтобы ею не злоупотребляли "в рамках пропагандистской деятельности". Об этом изданию сообщил информированный источник.
К теме Мир не признает правительство "Талибана", – НАТО о захвате власти в Афганистане
Посольство США уничтожает секретные документы в Кабуле
Издание пишет, что такие действия Штатов свидетельствуют о том, что ситуация в Афганистане ужасная, поскольку города продолжают подвергаться контролю талибов.
Издание "Associated Press" сообщило, что по состоянию на 14 августа, талибы уже приближаются к столице. Террористы уже захватили город Чар-Асяб – он всего в 11 километрах к югу от столицы Кабула.
Дипломатический источник издания сообщает, что Кабул могут захватить в течение недели, а могут и в течение 72 часов.
Штаты будут эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле
Национальное общественное радио США сообщило, что сотрудников посольства будут эвакуировать. Для их безопасности США вернули в страну 3000 военных. Вывести чиновников в Штаты должны помочь войска двух батальонов морской пехоты и одного армейского батальона. Они будут базироваться в кабульском аэропорту и будут следить за безопасностью воздушного транспорта при вылете чиновников.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- США начали вывод своих войск из Афганистана. После этого ситуация в стране обострилась.
- "Талибан" уже взял под контроль примерно 2 трети территории. Поэтому Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть территорию страны. Такую же рекомендацию выдал украинский МИД.
- ООН обнародовала статистику, что с 9 июля лишь в 4 городах Афганистана погибли 183 мирных жителей. Среди них есть дети.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что боевики "Талибана" должны немедленно прекратить наступление на Кабул. Ведь ситуация становится неконтролируемой.