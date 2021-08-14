Бумажную и электронную информацию уничтожают для того, чтобы ею не злоупотребляли "в рамках пропагандистской деятельности". Об этом изданию сообщил информированный источник.

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Посольство США уничтожает секретные документы в Кабуле

Издание пишет, что такие действия Штатов свидетельствуют о том, что ситуация в Афганистане ужасная, поскольку города продолжают подвергаться контролю талибов.

Издание "Associated Press" сообщило, что по состоянию на 14 августа, талибы уже приближаются к столице. Террористы уже захватили город Чар-Асяб – он всего в 11 километрах к югу от столицы Кабула.

Дипломатический источник издания сообщает, что Кабул могут захватить в течение недели, а могут и в течение 72 часов.

Штаты будут эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

Национальное общественное радио США сообщило, что сотрудников посольства будут эвакуировать. Для их безопасности США вернули в страну 3000 военных. Вывести чиновников в Штаты должны помочь войска двух батальонов морской пехоты и одного армейского батальона. Они будут базироваться в кабульском аэропорту и будут следить за безопасностью воздушного транспорта при вылете чиновников.

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