По его словам, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Число жертв в результате нападений на мирных людей – больше 1000.

Обратите внимание До Кабула осталось 50 километров: талибы захватили еще 5 важных городов

В ООН призвали талибов прекратить наступление

Во время брифинга в ООН 13 августа генсек организации Антониу Гутерреш высказался по поводу афганского кризиса 2021 года. Он акцентировал внимание на:

Нарушениях прав человека на захваченных талибами землях.

И многочисленных жертвах среди мирных людей.

Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1000 человек убиты или ранены во время нападений на мирное население,

– сказал генсек ООН.

И подчеркнул, что силовой захват власти "Талибаном" приведет:

К полной международной изоляции Афганистана.

А еще и к гражданской войне в этой стране.

Я напоминаю всем сторонам об их обязанности защищать мирное население! И призываю талибов немедленно прекратить наступление и вернуться за стол переговоров ради мира,

– впоследствии написал Гутерреш в твиттере.

На карте ниже – ситуация в Афганистане по состоянию на 13 августа:

Желтым цветом обозначены территории, контролируемые талибами до августа 2021.

Красным – захваченные в августе.

А синим – те, где власть удерживает правительство.



Территориальное деление в Афганистане состоянию на 13 августа / Инфографика Al Jazeera

Что происходит в Афганистане

Ухудшение ситуации в Афганистане началось с тех пор, как США начали вывод из страны своих войск.

Боевики радикального движения "Талибан" резко активизировались, и наступают на контролируемые правительством земли.

Запад призвал своих граждан немедленно покинуть Афганистан. Такую же рекомендацию выдало и МИД Украины.