По его словам, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Число жертв в результате нападений на мирных людей – больше 1000.
Обратите внимание До Кабула осталось 50 километров: талибы захватили еще 5 важных городов
В ООН призвали талибов прекратить наступление
Во время брифинга в ООН 13 августа генсек организации Антониу Гутерреш высказался по поводу афганского кризиса 2021 года. Он акцентировал внимание на:
- Нарушениях прав человека на захваченных талибами землях.
- И многочисленных жертвах среди мирных людей.
Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1000 человек убиты или ранены во время нападений на мирное население,
– сказал генсек ООН.
И подчеркнул, что силовой захват власти "Талибаном" приведет:
- К полной международной изоляции Афганистана.
- А еще и к гражданской войне в этой стране.
Я напоминаю всем сторонам об их обязанности защищать мирное население! И призываю талибов немедленно прекратить наступление и вернуться за стол переговоров ради мира,
– впоследствии написал Гутерреш в твиттере.
На карте ниже – ситуация в Афганистане по состоянию на 13 августа:
- Желтым цветом обозначены территории, контролируемые талибами до августа 2021.
- Красным – захваченные в августе.
- А синим – те, где власть удерживает правительство.
Территориальное деление в Афганистане состоянию на 13 августа / Инфографика Al Jazeera
Что происходит в Афганистане
- Ухудшение ситуации в Афганистане началось с тех пор, как США начали вывод из страны своих войск.
- Боевики радикального движения "Талибан" резко активизировались, и наступают на контролируемые правительством земли.
- Запад призвал своих граждан немедленно покинуть Афганистан. Такую же рекомендацию выдало и МИД Украины.
Мнение к теме Талибы нацелились на весь Афганистан: какой важный урок должна вынести Украина