Боевики выпустили заключенных

Талибы добрались до площади Павших в центре Кандагара. Об этом заявил официальный представитель "Талибана" Юсуфа Ахмади.

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Враг бежит и делает ошибки,

– написал Ахмади.

Боевики захватили тюрьму города и освободили всех заключенных. Кроме того, они взяли под контроль больницу. Интересно, что в последний раз талибы захватывали Кандагар еще в 1994 году.

По данным российских СМИ, в результате столкновения талибов и правительственных войск в аэропорту Кандагара отменили все рейсы.

Впоследствии стало известно, что боевики продвинулись еще и в Герат – третий по площади город.

Смотрите видео с захваченного Кандагара:

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Посольство США рекомендовало американцам немедленно уезжать из Афганистана. Кроме того, Штаты добиваются от талибов гарантий, что те не будут трогать их посольство, когда захватят Кабул.

Министерство иностранных дел Украины также призвало граждан не ехать в Афганистан. А тем, кто находится в стране, – немедленно ее покинуть.

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