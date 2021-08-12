Бойовики випустили в'язнів

Таліби добралися до площі Полеглих у центрі Кандагара. Про це заявив офіційний представник "Талібану" Юсуфа Ахмаді.

До теми Уряд Афганістану рухається до краху: чому країну може охопити чергова війна

Ворог біжить і робить помилки,

– написав Ахмаді.

Бойовики захопили в'язницю міста та звільнили всіх в'язнів. Крім того, вони взяли під контроль лікарню. Цікаво, що востаннє таліби захоплювали Кандагар ще у 1994 році.

За даними російських ЗМІ, через зіткнення талібів та урядових військ в аеропорту Кандагара скасували усі рейси.

Згодом стало відомо, що бойовики просунулися ще й у Герат – третє за площею місто.

Дивіться відео з захопленого Кандагара:

Країни закликають своїх громадян їхати з Афганістану

Посольство США рекомендувало американцям негайно їхати з Афганістану. Крім того, Штати добиваються від талібів гарантій, що ті не рухатимуть їхнє посольство, коли захоплять Кабул.

Міністерство закордонних справ України також закликало громадян не їхати в Афганістан. А тим, хто перебуває в країні, – негайно її покинути.

Ситуація в Афганістані: головне