За його словами, ситуація в Афганістані виходить з-під контролю. Кількість жертв через напади на мирних людей – більша за 1000.

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В ООН закликали талібів припинити наступ

Під час брифінгу в ООН 13 серпня генсек організації Антоніу Гутерреш висловився щодо афганської кризи 2021 року. Він акцентував на:

Порушеннях прав людини на захоплених талібами землях.

Та численних жертвах серед мирних людей.

Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю. Тільки за останній місяць понад 1000 людей вбито або поранено під час нападів на мирне населення,

– сказав генсек ООН.

І наголосив, що силове захоплення влади "Талібаном" призведе:

До повної міжнародної ізоляції Афганістану.

А ще й до громадянської війни в цій країні.

Я нагадую всім сторонам про їхній обов'язок захищати мирне населення! І закликаю талібів негайно припинити наступ та повернутися за стіл перемовин заради миру,

– згодом написав Гутерреш у твітері.

На мапі нижче – ситуація в Афганістані станом на 13 серпня:

Жовтим кольором позначені території, контрольовані талібами до серпня 2021.

Червоним – захоплені у серпні.

А синім – ті, де владу утримує уряд.



Територіальний поділ в Афганістані станом на 13 серпня / Інфографіка Al Jazeera

Що відбувається в Афганістані

Погіршення ситуації в Афганістані почалося відтоді, як США почали виведення з країни своїх військ.

Бойовики радикального руху "Талібан" рвучко активізувалися, і наступають на контрольовані урядом землі.

Захід закликав своїх громадян негайно покинути Афганістан. Таку ж рекомендацію видало й МЗС України.

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