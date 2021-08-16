Террористы взяли под контроль почти весь Кабул, кроме территории аэропорта. Именно этот аэродром стал единственным путем эвакуации иностранцев и граждан Афганистана, которые готовы убежать от новой власти.

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Кабул сдался без боя

В субботу 14 августа, террористы "Талибана" захватили Джелалабад, который стал последним городом, на пути талибов в Кабул. Губернатор города без боя сдался боевикам. Сразу же после этого талибы объявили о начале штурма столицы.

Утром, 15 августа, боевики пришли к окраинам Кабула. На севере и на юге города произошли столкновения между террористами и правительственными войсками.

Власти начали переговоры с террористами о мирной передаче власти, чтобы избежать боев в городе.

Президент ушел в отставку

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что уходит в отставку, а власть перейдет в руки временного правительства, которое возглавит экс-министр МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Свою позицию лидер страны обосновал тем, что хочет избежать кровопролития. Позже талибы заявили, что временного правительства не будет, а власть перейдет сразу к ним.

После Гани таки отрекся от власти и покинул территорию Афганистана. Окружение президента сообщало о том, что он временно находиться в Таджикистане, а потом полетит в другую страну. Однако в понедельник, 16 августа, в МИД Таджикистана сообщили, что самолет президента Гани не вошел в воздушное пространство страны. Такие же заявления сделали в Узбекистане и Казахстане.

Президент Афганистана покидает страну: видео

Где находится Ашраф Гани и чиновники, которые его сопровождали – неизвестно.

В Кабуле начали массовую эвакуацию

Представители "Талибана" заявили, что все иностранцы должны покинуть территорию страны, или зарегистрироваться у их представителей для получения разрешения на пребывание в стране.

Страны мира начали эвакуацию своих граждан. США пытаются вывезти из страны своих дипломатов, американских граждан и афганцев, которые получили специальную иммиграционную визу. Для тех, кто еще не получил визу, но подал все необходимые документы, процесс получения ускорят. США планируют эвакуировать своих людей до вторника.

США начали эвакуацию дипломатов: видео

Украина также эвакуировали своих граждан

В ночь на 16 августа Украина начала эвакуацию граждан из аэропорта Кабула. Кроме 8 украинцев нашим самолетом из Афганистана вылетели граждане Беларуси, Хорватии, Афганистана, Таджикистана и Нидерландов. Всего на борту самолета было 79 человек, среди них были и маленькие дети.

МИД Украины продолжают искать информацию об украинцах, которые, возможно, до сих пор находятся на территории Афганистана.

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В то же время террористы захватывают все учреждения города

"Талибан" взял под контроль президентский дворец и здания центральных телеканалов. Также продолжают выпускать всех заключенных. Террористы объявили о завершении войны в стране и призвали международное сообщество к диалогу.

По словам террористов, они не хотят вмешиваться в дела других стран, но одновременно хотят, чтобы никто не вмешивался в их дела.

Боевики пока не имеют контроля над территорией аэропорта, поскольку там находятся американские военные, которые проводят эвакуацию дипломатов. Однако в ночь на 16 августа с стороны талибов состоялись обстрелы аэродрома.

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В аэропорту – хаос

В аэропорту Кабула, кроме иностранцев, находятся тысячи афганцев, которые пытаются проникнуть на иностранные рейсы, чтобы покинуть страну.

Что происходит в аэропорту Кабула: смотрите видео

Курсирование коммерческих рейсов в Афганистан временно приостановлено, поэтому на аэродроме только военно-транспортные и пассажирские эвакуационные самолеты. Из-за нашествия людей, которые пытаются убежать, один из самолетов не смог взлететь. Несколько рейсов заблокировали.

Люди штурмуют самолеты в Кабуле: видео

Американским военным пришлось стрелять в воздух, потому что ситуация выходила из-под контроля.

По некоторым данным в аэропорту погибли уже 5 человек. Вероятно, они погибли в давке.



Очередь на самолет в Кабуле / Фото 24 канала

Некоторые люди настолько сильно стремились убежать, просто цеплялись за шасси самолета, который взлетал. Однако им не удалось удержаться, и когда самолет начал набирать высоту, они просто упали на землю.

Байден не жалеет о выводе войск

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. По словам американского лидера, за 20 лет пребывания в Афганистане, США потратили более 1 триллиона долларов на содержание военных и предоставление оружия правительственным войскам.

Также президент убежден, что присутствие американских военных в Афганистане во время гражданской войны было бы неуместным. Особенно, с учетом того. что власти страны не смогла защитить свои территории.

Предшественник Байдена, Дональд Трамп назвал последние события в Афганистане "самым крупным поражением в истории США" и призвал действующего президента уйти в отставку.

Несмотря на вывод войск, для безопасной эвакуации своих граждан, США отправляет в Кабул еще 1000 десантников.

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Реакция международного сообщества

В мире обеспокоены последними событиями в Афганистане. Британский парламент вернется с каникул, чтобы 18 августа провести заседание, на котором обсудят ситуацию.

Авиакомпания Flydubai из ОАЭ заявила о прекращении авиасообщения с Кабулом из-за того, что страну контролируют террористы. По этой причине Пакистан закрыл границу с Афганистаном.

Германия, Испания и ряд других стран эвакуируют своих дипломатов.

Папа Римский Франциск призвал к диалогу, чтобы раз и навсегда прекратить конфликт в Афганистане.

Что сейчас происходит в Кабуле

Люди со страхом ждали ночи в столице. Жители Кабула уверены, что приход "Талибов" принесет побои и казни. В СМИ уже сообщали о том, что террористы пренебрежительно относятся к правам женщин. В захваченных ранее провинциях талибы ввели ограничения на самостоятельное передвижение женщин и брали в сексуальное рабство даже 12-летних девушек.



Талибы закрашивают изображения женщин в витринах / Фото Lotfullah Najafizada

В Кабуле террористы уже требуют передать им для брака всех незамужних девушек. Министр образования Афганистана Рангина Хамиди заявила, что не покинет страну и останется отстаивать права женщин. Однако она утверждает, что ей удастся это сделать только если террористы оставят ее живой.