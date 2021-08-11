В июле появилась информация о том, что бойцы приказали имамам и старейшинам племен подготовить списки женщин в возрасте от 15 до 45 лет – незамужних или вдов. Их хотели насильно выдать замуж за боевиков.
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Талибы берут в сексуальное рабство несовершеннолетних
Уже в августе стало известно, что в сексуальное рабство к бойцам "Талибана" попадают и 12-летние девочки. Террористы рассматривают девушек и женщин как "военную добычу", которую следует разделить между победителями.
"Им даже не обязательно жениться, это форма сексуального рабства", – отметил профессор политики Американского университета в Афганистане Омар Садр. Он пояснил, такие действия являются формой "этнической чистки", ведь другие культуры принудительно ассимилируются в пуштунской группе талибов.
В связи с ситуацией, многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать из захваченных талибами населенных пунктов.
К слову, ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как Соединенные Штаты начали выводить оттуда свои войска.
Обострение ситуации в Афганистане: коротко
- США в мае 2021 года заявили, что до 11 сентября полностью выведут свои войска с территории Афганистана. Именно после этого талибы и активизировались.
- По информации ООН, только за период с 16 по 30 июля из-за атаки "Талибана" пострадали примерно 300 человек.
- В ООН сообщили, что с 9 июля в 4 городах погибли 183 мирных жителя, еще 1181 – получили ранения. Среди них есть дети.
- В ночь на 11 августа талибы захватили центр провинции Бадахшан – город Файзабад.