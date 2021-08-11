В июле появилась информация о том, что бойцы приказали имамам и старейшинам племен подготовить списки женщин в возрасте от 15 до 45 лет – незамужних или вдов. Их хотели насильно выдать замуж за боевиков.

Читайте также Талибы заявили о захвате центра провинции в Афганистане: реакция ООН

Талибы берут в сексуальное рабство несовершеннолетних

Уже в августе стало известно, что в сексуальное рабство к бойцам "Талибана" попадают и 12-летние девочки. Террористы рассматривают девушек и женщин как "военную добычу", которую следует разделить между победителями.

"Им даже не обязательно жениться, это форма сексуального рабства", – отметил профессор политики Американского университета в Афганистане Омар Садр. Он пояснил, такие действия являются формой "этнической чистки", ведь другие культуры принудительно ассимилируются в пуштунской группе талибов.

В связи с ситуацией, многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать из захваченных талибами населенных пунктов.

К слову, ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как Соединенные Штаты начали выводить оттуда свои войска.

Обострение ситуации в Афганистане: коротко