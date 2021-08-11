У липні з'явилася інформація про те, що бійці наказали імамам і старійшинам племен підготувати списки жінок віком від 15 до 45 років – незаміжніх або вдів. Їх хотіли насильно видати їх заміж за бойовиків.
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Таліби беруть у сексуальне рабство неповнолітніх
Вже у серпні стало відомо, що у сексуальне рабство до бійців "Талібану" потрапляють і 12-річні дівчатка. Терористи розглядають дівчат та жінок як "військову здобич", яку слід розділити між переможцями.
"Їм навіть не обов'язково одружуватися, це форма сексуального рабства", – наголосив професор політики Американського університету в Афганістані Омар Садр. Він пояснив, такі дії є формою "етнічної чистки", адже інші культури примусово асимілюються у пуштунській групі талібів.
У зв'язку із ситуацією, багато жінок і дівчат змушені кидати свої сім'ї та втікати зі захоплених талібами населених пунктів.
До слова, ситуація в Афганістані погіршилася після того, як Сполучені Штати почали виводити звідти свої війська.
Загострення ситуації в Афганістані: коротко
- США у травні 2021 року заявили, що до 11 вересня повністю виведуть свої війська з території Афганістану. Саме після цього таліби й активізувалися.
- За інформацією ООН, тільки за період з 16 по 30 липня через атаки "Талібану" постраждали приблизно 300 людей.
- В ООН повідомили, що з 9 липня в 4 містах загинули 183 мирних жителі, ще 1 181 – отримали поранення. Серед них є діти.
- У ніч на 11 серпня таліби захопили центр провінції Бадахшан – місто Файзабад.