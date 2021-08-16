Важно, что "Талибан" уже был у власти в Афганистане, однако его отстранили под предводительством США в 2001 году. После этого группировка постепенно наращивала влияние. Подробнее о том, кто такие талибы, читайте в материале 24 канала.

Важно Талибы захватили власть в Афганистане и хаос в Кабуле: все, что известно – фото, видео

Что такое"Талибан"

"Талибан" – это радикальная исламистская группировка. На языке пушту звучит как "студенты". Это движение появилось в начале 1990 годов на севере Пакистана. В частности, когда из Афганистана вышли советские войска.

Талибы обещали восстановить мир в пуштунских районах, граничащих с Пакистаном и Афганистаном. Однако после этого стремились ввести строгую версию шариата.

Из Юго-Западного Афганистана боевики быстро распространили свое влияние. В 1996 году они захватили столицу Афганистана Кабул, свергнув режим президента Бурхануддина Раббани.

Суровые нравы "Талибана"

К 1998 году талибы контролировали почти 90% территории Афганистана. Сначала афганцы приветствовали талибов. Это объясняли тем, что группировка имела успехи в борьбе с коррупцией, сдерживании беззакония, строительстве дорог. Однако талибы также отличались особой строгостью. Например, вводили публичные расстрелы осужденных убийц и прелюбодеев. Людям, которых признали виновными в краже, ампутировали части тела.

Мужчин заставляли отрастить бороду, а женщин – носить бурку, которая полностью закрывает тело и лицо.

Более того, талибы запретили телевидение, музыку и кино, не одобряли посещение школ для девушек в возрасте от 10 лет. Собственно, поэтому талибов неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.



Талибы в Кабуле / Фото АР

При чем здесь Пакистан

Несмотря на то, что Пакистан отрицал свою роль в создании "Талибана", международное сообщество уверено, что многие афганцы, присоединившиеся к движению, получали образование в религиозных школах Пакистана – медресе. К слову, когда талибы были у власти в Афганистане, их признали лишь 3 страны: Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, Пакистан был последней страной, прекратившей дипломатические связи с группировкой.

Талибы приютили"Аль-Каиду"

Талибы привлекли внимание всего мира после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Тогда погибли почти 3 тысячи человек.

Боевиков "Талибана" обвиняли в том, что они предоставили убежище для Усамы бен Ладена и его движения "Аль-Каида".

Операция в Афганистане

7 октября 2001 года военная коалиция США начала наступать в Афганистане. К декабрю режим "Талибана" развалился.

Несмотря на это, тогдашний лидер группы Мулла Мохаммад Омар, а также террорист Усама бен Ладен избежали плена.

Многие высшие руководители движения укрылись в пакистанском городе Кветта, откуда они направляли талибов.

Талибы все равно расширяли влияние

Иностранных войск в Афганистане становилось все больше. Однако талибам удалось постепенно восстановить, а затем даже расширить свое влияние в Афганистане. Страну охватило насилие: были многочисленные нападения талибов на Кабул. В сентябре 2012 года боевики совершили рейд на базу НАТО "Кэмп Бастион".

В августе 2015 года талибы признали, что более 2 лет скрывали смерть своего основателя муллы Омара. Через 2 месяца террористы выбрали себе нового главаря – муллу Ахтара Мансура. Тогда же талибы захватили стратегически важный город Кундуз.

Муллу Мансура убили в мае 2016 года. Его заменил Хайбатулла Ахундзада, который до сих пор контролирует "Талибан".



Главарь "Талибана " / Фото из Википедии

Мирное соглашение США и "Талибана"

В феврале 2020 года США заключили мирное соглашение с "Талибаном". Ее называли кульминацией длительных переговоров. Оно предполагало, что США имели 14 месяцев, чтобы выйти из Афганистана

Афганские чиновники были очень обеспокоены этими договоренностями. Несмотря на это, президент США Джо Байден объявил в апреле 2021 года, что все американские войска покинут страну до 11 сентября.

Что теперь происходит в Афганистане