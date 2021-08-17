Историю возникновения и развития радикальной исламистской группировки, которая за несколько недель захватила Афганистан, читайте в материале.

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Место и время возникновения "Талибана"

Движение возникло в начале 1990-х годов на севере Пакистана после того, как СССР вывел свои войска из Афганистана.

"Талибан" на языке пушту означает "студенты". Считается, что он впервые появился именно в религиозных семинариях, которые проповедовали жесткую форму суннитского ислама. Деньги на развитие движения преимущественно предоставляла Саудовская Аравия.

Основали "Талибан" 30 студентов афганского города Кандагар. Главой тогда стал Мулла Мухаммед Омар.

Интересно! После свержения талибов местонахождение Омара было настолько тайным, что о его смерти в 2013 году стало известно только через 2 года после нее.

Только 3 государства признавали правления "Талибана": ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия.

Талибы обещали, что в пуштунских районах, граничащих с Пакистаном и Афганистаном, будет царить мир и безопасность. В то же время после прихода к власти они планировали ввести собственную жесткую версию шариата.



Глава "Талибана" Мулла Мухаммед Омар: Фото Википедия

Распространение движения в мире

Впоследствии "Талибан" быстро распространил свое влияние с юго-западного Афганистана. В сентябре 1995 года группировка захватила провинцию Герат, граничащую с Ираном.

Через год под властью талибов оказался и Кабул. До 1998 года талибы контролировали почти 90% территории Афганистана. Местные жители в основном приветствовали талибов, когда те впервые появились на сцене. Их ранняя популярность во многом была обусловлена ​​их успехом в борьбе с коррупцией, сдерживании беззакония.

Однако со временем люди поняли, что "Талибан" – это еще и публичные расстрелы осужденных убийц и прелюбодеев, ампутированные конечности для виновных в кражах, разрушение исторического наследия, запрет женщинам учиться и работать, ограничения телевидения и кино.

Также боевиков "Талибана" обвиняли в том, что они предоставили убежище для Усамы бен Ладена и его движения "Аль-Каида" после терактов 11 сентября 2001 в США.

После этого талибов начали отстранять от власти в Афганистане. 7 октября 2001 года военная коалиция США начала наступать, к декабрю режим "Талибана" развалился.

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