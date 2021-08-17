Историю возникновения и развития радикальной исламистской группировки, которая за несколько недель захватила Афганистан, читайте в материале.
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Место и время возникновения "Талибана"
Движение возникло в начале 1990-х годов на севере Пакистана после того, как СССР вывел свои войска из Афганистана.
"Талибан" на языке пушту означает "студенты". Считается, что он впервые появился именно в религиозных семинариях, которые проповедовали жесткую форму суннитского ислама. Деньги на развитие движения преимущественно предоставляла Саудовская Аравия.
Основали "Талибан" 30 студентов афганского города Кандагар. Главой тогда стал Мулла Мухаммед Омар.
Только 3 государства признавали правления "Талибана": ОАЭ, Пакистан и Саудовская Аравия.
Талибы обещали, что в пуштунских районах, граничащих с Пакистаном и Афганистаном, будет царить мир и безопасность. В то же время после прихода к власти они планировали ввести собственную жесткую версию шариата.
Глава "Талибана" Мулла Мухаммед Омар: Фото Википедия
Распространение движения в мире
Впоследствии "Талибан" быстро распространил свое влияние с юго-западного Афганистана. В сентябре 1995 года группировка захватила провинцию Герат, граничащую с Ираном.
Через год под властью талибов оказался и Кабул. До 1998 года талибы контролировали почти 90% территории Афганистана. Местные жители в основном приветствовали талибов, когда те впервые появились на сцене. Их ранняя популярность во многом была обусловлена их успехом в борьбе с коррупцией, сдерживании беззакония.
Однако со временем люди поняли, что "Талибан" – это еще и публичные расстрелы осужденных убийц и прелюбодеев, ампутированные конечности для виновных в кражах, разрушение исторического наследия, запрет женщинам учиться и работать, ограничения телевидения и кино.
Также боевиков "Талибана" обвиняли в том, что они предоставили убежище для Усамы бен Ладена и его движения "Аль-Каида" после терактов 11 сентября 2001 в США.
После этого талибов начали отстранять от власти в Афганистане. 7 октября 2001 года военная коалиция США начала наступать, к декабрю режим "Талибана" развалился.
Текущая ситуация в Афганистане: что известно
- Весной США объявили о выводе своих войск из Афганистана, после этого "Талибан" активизировался. В течение августа 2021 года боевики взяли под контроль почти всю территорию страны. А 15 августа они захватили столицу – Кабул.
- Президент Афганистана бежал из страны, объяснив это желанием "избежать кровопролития".
- Примерно 70 стран, включая Украину, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть страну.
- Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Люди массово пытаются бежать из Афганистана самолетами, ведь аэропорт – единственное место, которое пока контролируют военные США. Из-за этого там царит настоящий хаос. Известно о нескольких жертвах.
- Кроме того, 90 украинцев просят забрать их из Кабула, однако пока аэропорт заблокирован.