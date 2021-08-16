Посольства должны предоставить украинцам максимальную помощь
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане максимально помочь украинцам, которые сейчас находятся в захваченном Афганистане. Об этом журналистам 24 канала заявил спикер МИД Олег Николенко.
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Дипломаты формируют список граждан, изъявивших желание эвакуироваться. Речь идет о 90 украинцах афганского происхождения,
– рассказал Николенко.
МИД и посольства работают над безопасной эвакуацией украинцев. В частности, они думают привлечь возможности иностранных партнеров.
На борт будут брать афганцев
По словам Кулебы, в Кабуле уже есть украинский самолет, но вылететь он не может.
"Теоретически в какой-то момент он сможет вылететь, но сможет ли новый украинский самолет туда прибыть – это пока вопрос без ответа", – пояснил министр.
Кстати, на свободные места в самолете будут брать иностранцев, в частности – граждан Афганистана.
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Как украинцев будут эвакуировать из Афганистана
Чтобы получить помощь, украинцы должны сообщить посольствам Таджикистана и Пакистана:
- контактные данные,
- место пребывания в Афганистане.
Кстати, родственники в Украине также могут обратиться на горячую линию МИД.
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