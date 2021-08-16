Посольства мають надати українцям максимальну допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Таджикистані та Пакистані максимально допомогти українцям, які зараз перебувають в захопленому Афганістані. Про це журналістам 24 каналу заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Дипломати формують список громадян, які виявили бажання евакуюватися. Мовиться про 90 українців афганського походження,
– розповів Ніколенко.

МЗС та посольства працюють над безпечною евакуацією українців. Зокрема, вони думають залучити можливості іноземних партнерів.

На борт братимуть афганців

За словами Кулеби, в Кабулі вже є український літак, однак вилетіти він не може.

"Теоретично у якийсь момент він зможе вилетіти, але чи зможе новий український літак туди прибути – це поки що питання без відповіді", – пояснив міністр.

До речі, на вільні місця в літаку братимуть іноземців, зокрема – громадян Афганістану.

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Як українцям евакуюватися з Афганістану

Аби отримати допомогу, українці мають повідомити посольствам Таджикистану або Пакистану:

  • свої контактні дані,
  • місце перебування в Афганістані.

До речі, родичі в Україні також можуть звернутися на гарячу лінію МЗС.

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