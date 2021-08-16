Що відомо про загиблих на летовищі
Наразі невідомо, чи були вбиті чоловіки талібами. У США зазначають, що це – поодинокий інцидент.
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Крім того, один американський військовий зазнав вогнепального поранення внаслідок іншої стрілянини в аеропорту. Однак цю інформацію наразі офіційно не підтвердили.
За даними Associated Press, внаслідок хаосу через евакуацію в аеропорту загинули 7 людей.
Водночас таліби заявили, що схопили понад 60 людей на летовищі. Їх підозрюють у "скоєнні пограбувань". Невідомо, як терористи їх покарають. На відео видно, що таліби шеренгою посадили людей попід будівлею.
Таліби затримали понад 60 людей в аеропорту: відео
Люди штурмують аеропорт
На відео з місця події видно, що люди перелізають через огорожу, аби потрапити в аеропорт. Вони тримаються за мотузку та долають високий паркан в надії покинули захоплене талібами місто.
Дивіться відео, як люди намагаються потрапити в аеропорт:
Головне про ситуацію в Афганістані
- Таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу в місті панує анархія та мародерство. Люди бояться виходити з будинків, аби не стати жертвами бойовиків.
- Водночас президент Афганістану покинув свій народ напризволяще та втік з країни. Мовляв, аби "уникнути кровопролиття".
- Мешканці міста намагаються втекти з країни. Єдиний шанс – вилетіти літаком з аеропорту Кабула. Через це там утворився страшенний хаос. Згодом летовище скасувало усі рейси, крім військових.
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