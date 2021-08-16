Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Також інформацію підтвердили у Міністерстві оборони.

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Куди розмісять біженців

Біженців можуть тимчасово розмістити на військових базах:

Техасу;

Вісконсина.

Афганці подаватимуть документи на отримання спеціальних імміграційних віз. Їх видають особам, які працюють у владі США або від її імені.

Ми хочемо мати можливість негайно прийняти до кількох тисяч. Ми хочемо бути готовими до потенційних десятків тисяч (біженців – 24 канал),

– сказав Кірбі.

Він зауважив, що бази Техасу та Вісконсина мають зараз можливість прийняти таку кількість людей. Але потрібно ще зробити деяку роботу.

США припинили евакуацію

Водночас наразі США на деякий час припинили евакуацію. Це зробили для того, аби розчистити злітну смугу, де перебуває багато осіб.

Афганці не дають можливості літакам злітати та сідати. Вони чіпляються за авіатранспорт.

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