Відповідне рішення ухвалив очільник Пентагону Ллойд Остін. Представники повітряно-десантних військ армії США допомагатимуть передусім із евакуацією своїх громадян і афганців.

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До Афганістану додатково відправлять тисячу солдатів 82-ї повітряно-десантної частини. Відомо, що вони прямували до Кувейту.

Таким чином, загальна кількість американських військ, що відправляються назад до Афганістану, сягає 6 тисяч осіб,

– зазначив представник Міноборони США у коментарі виданню.

За його словами, основна місія американських військ – забезпечити безпеку в міжнародному аеропорту Кабула під час евакуації афганців і дипломатичного персоналу США.

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Представник Пентагону додав, що поблизу аеропорту, який перебуває під контролем військових США, вже відбулася низка інцидентів. Щоправда, для американських сил все минулося – їх не атакували. Крім того, цивільні та військові польоти продовжуються, хоча затримки та тимчасові призупинення рейсів були.

"Ми не думаємо, що кожен дюйм аеропорту є безпечним", – вказав представник Міноборони США, наголосивши на тому, що до аеропорту зараз поспішають сотні афганських мирних жителів.

Водночас прапор США в посольстві в Кабулі зняли 15 серпня. Однак, посол Росс Вілсон все ще залишається в Афганістані. Його, як і інших дипломатичних співробітників, доправили до аеропорту. Але він вирішив залишитися з основною командою, щоб продовжити роботу посольства. Про це розповів офіційний представник США в коментарі ABC News.

В Пентагоні очікують, що в "лічені дні" сили США зможуть евакуйовувати до 5 тисяч осіб на день. Зараз в Афганістані перебувають майже 3 тисячі американських військовослужбовців, тоді як інші вже прямують на батьківщину.

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