Як повідомили у посольстві США в Афганістані, ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, зокрема в аеропорту. Будівлю обстріляли таліби.
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Що сталося у столичному аеропорту
Бойовики почали обстріли вже надвечір 15 серпня. Через це в аеропорту Кабули почалася пожежа. Відомо, що у той момент у будівлі летовища переховувалися дипломати США та Франції.
Надходять повідомлення про те, що аеропорт був обстріляний,
– мовиться у повідомленні.
Після стабілізації ситуації з посольством усі американці матимуть змогу зареєструватися онлайн, щоб покинути територію Афганістану. Крім того, у посольстві нагадали, що громадяни США, які бажають отримати допомогу при виїзді з країни, повинні зареєструватися якомога швидше та заповнити спеціальну форму.
Зауважимо, що раніше British Airways вже заявили, що будуть уникати повітряного простору Афганістану за розпорядженням керівництва компанії
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Наступ талібів в Афганістані: головне
- Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Попри це, Джо Байден переконаний, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним.
- 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула – Кандагар і Герат.
- 15 серпня під контролем терористів опинилися всі прикордонні переходи, покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту Кабула.
- Після переговорів з талібами влада погодилася здати їм місто, ісламісти взяли під контроль весь Афганістан.