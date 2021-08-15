Как сообщили в посольстве США в Афганистане, ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, в том числе в аэропорту. Здание обстреляли талибы.
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Что произошло в столичном аэропорту
Боевики начали обстрел уже вечером 15 августа. Из-за этого в аэропорту Кабула начался пожар. Известно, что в тот момент в здании аэропорта скрывались дипломаты США и Франции.
Поступают сообщения о том, что аэропорт был обстрелян,
– говорится в сообщении.
После стабилизации ситуации с посольством все американцы смогут зарегистрироваться онлайн, чтобы покинуть территорию Афганистана. Кроме того, в посольстве напомнили, что граждане США, которые желают получить помощь при выезде из страны, должны зарегистрироваться как можно скорее и заполнить специальную форму.
Заметим, что ранее British Airways уже заявили, что будут избегать воздушного пространства Афганистана по распоряжению руководства компании.
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Наступление талибов в Афганистане: главное
- Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Несмотря на это, Джо Байден убежден, что решение вывести войска из Афганистана было правильным.
- 13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула – Кандагар и Герат.
- 15 августа под контролем террористов оказались все пограничные переходы, покинуть страну можно только на самолетах аэропорта Кабула.
- После переговоров с талибами власти согласились сдать им город, исламисты взяли под контроль весь Афганистан.