Из Афганистана просачивается информация об изнасилованиях, избиениях и унижениях женщин. О первых нарушениях прав людей пишут зарубежные СМИ.

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Ограничения для женщин от "Талибана"

Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать из захваченных талибами населенных пунктов. Их опасения основываются на ужасах, разворачивающихся по всей стране. Во многих районах, захваченных талибами, уже ввели новые правила, включая ограничения на передвижения.

Женщинам запрещено выходить из дома, если они без мужа-опекуна и полностью не покрыты традиционной паранджой.

Во времена "Талибана", а это до 2001 года, женщинам было запрещено:

выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников мужского пола,

носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи,

водить автомобиль и ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами,

лечиться у медиков-мужчин,

любой вид работы в наймах,

смеяться и громко разговаривать.

В городах, которые захватывают талибы, начинается возвращение этих антигуманных запретов. Известно, что в сексуальное рабство к бойцам "Талибана" попадают и 12-летние девочки. Террористы рассматривают девушек и женщин как "военную добычу", которую следует разделить между победителями.

Обратите внимание! Бойцы приказали имамам и старейшинам племен, города которых захватили, подготовить списки женщин в возрасте от 15 до 45 лет – незамужних или вдов. Их собираются насильно выдавать замуж за боевиков.

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