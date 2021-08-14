Войска Соединенных Штатов и НАТО возвращаются в страну на фоне тотального наступления группировки "Талибан". Но ожидать, что западные военные снова станут защищать официальное правительство в Кабуле, похоже, не стоит.

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Талибы всего за сутки захватили еще ряд стратегических регионов, и Кабул уже практически находится в осадном положении. Накануне они захватили третий по величине город Герат. Через несколько часов под контролем "Талибана" оказался и город Газни.

Таким образом боевики полностью отрезали властям в Кабуле сообщение с южными провинциями Афганистана. Кроме того, захват этого города фактически приблизил линию фронта к столице страны –отныне между талибами и правительством президента Ашрафа Гани около 150 километров.

Справка. Всего за 13 августа талибы захватили 13 городов в разных уголках страны. Это позволяет им на сегодняшний день контролировать две трети территории всего Афганистана.

Захват Кандагара – пощечина правительству Афганистана

Но всё же главным трофеем для "Талибана" стал захват стратегического города Кандагар – второго по величине во всей стране после Кабула. Для талибов это символический момент, ведь Кандагар является неформальной столицей движения их движения.

В 90-х годах именно после захвата Кандагара талибам удалось свергнуть афганское правительство в Кабуле и объявить о построении исламского государства. К тому же захват Кандагара – это еще и пощечина правительству в Кабуле, ведь именно в этом городе расположен аэродром, который служил одной из основных военных баз для военных США и НАТО.

В нем располагались около 26 тысяч западных солдат. В мае, когда американцы уходили из Кандагара, всю базу с американским оружием и снаряжением под свой контроль взяли именно правительственные войска. И вот теперь база в руках талибов.

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Да и не стоит забывать, что буквально пару дней назад сотни солдат правительственной армии под Кундузом просто перешли на сторону талибов со всем оружием и снаряжением.

Всё же командование афганской армии еще надеется на продуктивную контратаку, но при условии, что американская авиация поддержит их с воздуха. Афганцы апеллируют к событиям 2001 года. Мол, тогда власть принадлежала талибам на больших территориях, но как только войска США начали воздушную операцию, всего через 2 недели режим талибов пал.

В Пентагоне накануне ответили, что помогут, но только там где смогут. Но проблема в том, что бои всё чаще переходят в густонаселенные регионы и вряд-ли американцы начнут их бомбить.

США возвращаются в Афганистан

Но, несмотря на заявления, Вашингтон всё же отправил 13 августа дополнительные войска в Афганистан и к его границам. В Кабул направлены 3 тысячи американских солдат, еще по 2 тысячи военных прибудут в Катар и Кувейт.

Может показаться, что американцы передумали и возвращаются поддержать правительство в столице. Но это не совсем так.

Я хочу подчеркнуть, что эти силы разворачиваются для поддержки упорядоченного и безопасного сокращения гражданского персонала по запросу Госдепартамента. Это временная миссия с узкой направленностью,

– сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

3 тысячи военных должны помочь дипломатам в Кабуле вывезти свои миссии и афганцев, которые работали на американцев. После этого американские дипломаты должны также покинуть этот город. Весь персонал и афганцев будут переправлять в Катар и Кувейт.

Задача солдат США в этих странах не допустить терактов в аэропортах, где будут принимать эвакуируемых из Афганистана людей. В Белом Доме попытались преуменьшить масштабы ухода, но всё же выглядит это так, будто США просто спешат быстрее уйти из страны.

Великобритания направила в Афганистан 600 солдат

Точно так же поступает и Великобритания. Лондон направил в Афганистан 600 солдат, которые должны обеспечить безопасный выход около 4 тысяч британцев. Но пока американцы и британцы пытаются эвакуировать своих граждан, переговоры между талибами и правительством Гани в Дохе зашли в тупик.

Напомню, западные страны направили на переговорный процесс своих представителей. Запад гарантирует помочь Афганистану финансово, если обе стороны сумеют договориться. Жозеп Боррель и Энтони Блинкен накануне предупредили талибов, если они захватят власть силой и объявят о создании Исламского Эмирата, Афганистан станет мировым изгоем.

Но "Талибану" эти призывы уже ни к чему. Похоже, они вошли во вкус. И ничего хорошего из этого точно не выйдет.



Дым в Кандагаре после столкновений талибов с военными / Фото Associated Press

Талибан еще в 90-х годах показал, что действительно управлять страной они не способны. Получив власть в 1996-м году они не начали развивать страну, а создали все условия для возникновения и расширения группировки "Аль-Каида".

Все последние переговоры талибов и официального правительства в Дохе снова показывают – не готов "Талибан" делить власть. Они хотят её всю и сразу. А дальнейший сценарий мы уже знаем по 90-м годам.

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Но во всей этой откровенной растерянности Запада особо выделяется Великобритания. Ранее в Лондоне заявляли, что готовы поддерживать диалог даже с талибами, если они придут к власти. И даже пообещали выделить более 100 миллионов долларов на улучшение здравоохранения и образования в Афганистане. Но сегодня их риторика изменилась.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британцы не хотят воевать в Афганистане. Но тут же допустил, они все же могут вернуть свой военный контингент, если талибы перейдут красную черту.

Я бы мог послать 10 тысяч человек. Мы могли бы войти туди в течении 2 – 3 лет. Но мы не хотим устраивать войну в Афганистане. В то же время я собираюсь оставить все варианты событыя открытыми,

– сообщил Бен Уоллес.

По мнению многих экспертов, первыми, кто почувствует на себе удар талибов, как только они захватят власть, будет не Запад. А Россия, которая взяла на себя обязательства обеспечивать безопасность у соседей Афганистана – в Таджикистане и Узбекистане. Талибы, захватив власть в стране, могут не остановиться на достигнутом и начать захват еще и территории соседних стран.

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