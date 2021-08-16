15 серпня таліби заявили про повний контроль над Афганістаном. З цього приводу Росія вже збирається встановлювати перші дипломатичні контакти.
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"Росія не переживає"
Спецпредставник президента Росії щодо Афганістану, директор другого департаменту Азії Замір Кабулов повідомив про заплановані контакти з главою "Талібану" в Досі (це столиця Катару).
Він зазначив, що у Росії "хороші відносини" як владою, що залишила Афганістан, так і з "Талібаном". "Тому ми не переживаємо", – додав Кабулов.
У консульстві розповіли, що контактуватимуть з муллою Барадару в Досі. А надалі – буде видно.
Пресконференція талібів у Москві
Нагадаємо, що на початку липня таліби побували у Москві. Вони провели пресконференцію на тлі тодішнього лише нарощувального натиску на владу Афганістану. Під час пресконференції бойовики "Талібану" заявили, що начебто не нападатимуть на сусідні держави. Окрім того, оголосили про початок боротьби з наркотрафіком.
Представники "Талібану" заявили, що у них з Росією – хороші відносини. Зокрема, бойовики пообіцяли не атакувати російську сторону.
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Як світ реагує на захоплення влади талібами
- У світі стурбовані через події в Афганістані. Британський парламент повернеться з канікул, щоб 18 серпня обговорити ситуацію на засіданні.
- Авіакомпанія Flydubai з ОАЕ заявила про припинення авіасполучення з Кабулом через те, що країну контролюють терористи.
- Пакистан закрив кордон з Афганістаном. США, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та низка інших країн евакуйовують своїх дипломатів.
- Тим часом Президент США Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести американські війська з Афганістану. За словами американського лідера, за 20 років перебування в Афганістані, США витратили понад 1 трильйон доларів на утримання військових та надання зброї.