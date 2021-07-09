Під час пресконференції бойовики "Талібану" заявили, що начебто не нападатимуть на сусідні держави. Окрім того, таліби оголосили про початок боротьби з наркотрафіком.

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Як у МЗС Росії коментують пресконференцію "Талібану"

У МЗС Росії заявили, що провели так звану консультацію з делегацією Талібану.

Російська сторона каже, що бойовики начебто зацікавлені у пануванні миру.

Окрім того, вони нібито готові боротися з виробництвом наркотиків та стежити за дотриманням прав людей.

Що сказали таліби

Представники "Талібану" заявили, що у них з Росією – хороші відносини. Зокрема, бойовики пообіцяли не атакувати російську сторону.

Окрім того, таліби відкрито заявили, що взяли під контроль деякі території Афганістану. Бойовики наголосили, що вони прибули "обговорити недавні події, які відбулися в Афганістані, зокрема на півночі країни, коли багато районів у недавньому часі відійшли під наш контроль".

Зверніть увагу! Наступ Талібану на землі Афганістану розпочався невдовзі після початку операції виведення військ США та НАТО. Загалом таліби захопили понад 70 районів країни.