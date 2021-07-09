Під час пресконференції бойовики "Талібану" заявили, що начебто не нападатимуть на сусідні держави. Окрім того, таліби оголосили про початок боротьби з наркотрафіком.
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Як у МЗС Росії коментують пресконференцію "Талібану"
- У МЗС Росії заявили, що провели так звану консультацію з делегацією Талібану.
- Російська сторона каже, що бойовики начебто зацікавлені у пануванні миру.
- Окрім того, вони нібито готові боротися з виробництвом наркотиків та стежити за дотриманням прав людей.
Що сказали таліби
- Представники "Талібану" заявили, що у них з Росією – хороші відносини. Зокрема, бойовики пообіцяли не атакувати російську сторону.
- Окрім того, таліби відкрито заявили, що взяли під контроль деякі території Афганістану. Бойовики наголосили, що вони прибули "обговорити недавні події, які відбулися в Афганістані, зокрема на півночі країни, коли багато районів у недавньому часі відійшли під наш контроль".