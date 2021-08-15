Влада Штатів оголосила евакуацію працівників посольства США. Її планують завершити до 17 серпня.

До теми Іноземці мають покинути країну: "Талібан" оголосив про контроль над усім Афганістаном

Британський парламент збереться на засідання

У Британії оголосили, що парламент раніше повернеться з відпусток та збереться на позачергове засідання для обговорення ситуації в Афганістані. Цю інформацію оприлюднив заступник політичного редактора Сем Коутс.

Текст публікації Сема Коутса:

Колеги, парламент буде скликаний у середу (18 серпня – 24 канал) і засідатиме з 9:30 до 14:30. Віртуальної участі не буде.

Депутат-консерватор Джонні Мерсер, колишній військовий, який сам тричі служив в Афганістані заявив у коментарі Sky News, що вважає це рішення політичним, а ситуацію в країні "жахливою".

Я ніколи не думав, що побачу день, як військовослужбовець, чи як член Консервативної партії, де ми по суті здамося "Талібану",

– заявив Мерсер.

Влада Британії запевнила, що працює над поверненням громадян у країну. Глава МВС Пріті Пател заявила, що країна робить все можливе для евакуації людей з Афганістану в Британію.

Екстрене засідання ООН через ситуацію в Афганістані також запропонувала зібрати Росія. Чиновник МЗС Замір Кабулов заявив російським ЗМІ, що Росія співпрацює з іншими країнами щодо його проведення.

Авіакомпанія Flydubai зупиняє польоти в Афганістан

Авіакомпанія ОАЕ заявила, що тимчасово призупиняє польоти в Афганістан. До речі, авіація – єдиний спосіб наразі покинути країну. Адже "Талібан" вже контролює всі прикордонні переходи в Афганістані.

Пакистан оголосив про закриття прикордонного пункту з Афганістаном

Пакистан закрив прикордонний пункт Торхам, адже його контролюють бойовики. Також влада країни повідомляє, що робить все можливе для евакуації людей.

Видання Al Jazeera повідомило, що офіційний представник МЗС Пакистану Захід Хафіз Чаудрі заявив – посольство країни в Кабулі надає допомогу пакистанцям, афганським громадянам, дипломатичному та міжнародному співтовариству. Також там створили спеціальний осередок для полегшеного отримання візи та інших важливих питань.

Пакистанська правозахисниця Малала Юсафзай відреагувала на події

Нобелівська лауреатка Малала Юсафзай, у яку колись стріляли таліби, шокована подіями в Афганістані.

Текст публікації Малали Юсафзай:

Ми шоковано спостерігаємо, як "Талібан" бере контроль над Афганістаном. Я глибоко стурбована жінками, меншинами та правозахисниками. Глобальні, регіональні та місцеві організації мають закликати до негайного припинення вогню, надати термінову гуманітарну допомогу та захистити біженців й цивільне населення.

Німеччина евакуює своїх дипломатів та надає допомогу

Німецькі дипломати та їх сім'ї евакуйовані з посольства Німеччини в Кабулі в приміщення аеропорту. Вилетіти в Німеччину вони мають 16 – 17 серпня. Глава німецького МЗС Гайко Маас написав про це у твітері.

Ба більше, Німеччина відправляє в Кабул літак для евакуації людей. Про це повідомила газета The Sunday Times з посиланням на власні джерела.

Іспанія організовує евакуацію, у посольстві США знищили важливі документи

У Міноборони Іспанії повідомили, що ще не почали евакуацію, проте намагаються організувати її з допомогою авіації якомога швидше.

Штати заявили, що вже організували евакуацію людей зі столиці Афганістану. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Також політик підтвердив, що працівники посольства знищили всі секретні документи.

Окрім того, про евакуацію також повідомили Туреччина, Італія, Росія та Чехія.

Папа Римський закликав до діалогу

Папа Франциск закликав до діалогу після молитви "Ангел Господній" 15 серпня. Він заявив, що це необхідно, щоб покласти край конфлікту в Афганістан та щоб народ міг жити в безпечному світі та у взаємній повазі.

Я приєднуюся до занепокоєння з приводу ситуації в Афганістані. Я прошу вас разом зі мною молитися Богу, щоб припинити гуркіт зброї і знайти рішення за столом діалогу,

– заявив Папа на площі Святого Петра.

Додав, що тільки так змучене населення цієї країни зможе повернутися до своїх домівок і жити в мирі та безпеці.

Коротко про ситуацію в Афганістані