До евакуації людей з Кабула були залучені Офіс Президента, МЗС, МОЗ, Держприкордонслужба, ДСНС та Мінкульт. У ніч проти 16 серпня літак з Кабулу прибув до Борисполя.

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Українським літаком евакуювали громадян 6 країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на борту українського літака, який провів евакуацію, були громадяни 6 країн. Окрім українців, там були громадяни Афганістану, Хорватії, Нідерландів, Таджикистану та Білорусі.

Серед евакуйованих з аеропорту Кабула були й маленькі діти.

Кулеба назвав афганське летовище небезпечним місцем, однак відзначив, що для декого воно є останнім шансом на порятунок.

Аеропорт Кабула зараз – це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей,

– зазначив голова МЗС України.

Чи залишилися ще українці на території захопленого "Талібаном" Афганістану – поки невідомо.

Зверніть увагу! Комерційні рейси з аеропорту Кабула поки що призупинено. Евакуацію людей здійснюють військово-транспортні та пасажирські літаки. Сотні жителів Афганістану намагаються втиснутися на борт літаків, у надії покинути країну.

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Повний текст допису Дмитра Кулеби

Після весни-літа 2020, коли ми повертали до України десятки тисяч громадян в умовах пандемії з усього світу, після нещодавньої евакуації з Сектору Газа через Єгипет я вважав, що мене вже жодною евакуацією не здивуєш.

Але тут трапився Афганістан.

Дякую усім працівникам МЗС, які займалися евакуаційним рейсом з Кабула всю неділю і безсонну ніч на понеділок. Також подяка усім причетним органам влади - Прикордонники, ДСНС, МОЗ, Мінкульт, ОПУ - за взаємодію в Борисполі сьогодні вночі.

79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану вирвалися з небезпеки й хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти. Хтось повернувся додому, хтось до родичів, хтось продовжить подорож далі, хтось буде змушений розпочинати нове життя з нуля.

Аеропорт Кабула зараз - це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей. Ми продовжуємо збирати інформацію про громадян, які потребують евакуації.

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