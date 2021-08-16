Таліби розстріляли приблизно 10 полонених у південно-західній провінції Німроз. Перед смертю людям відрізали вуха, а також вирізали очі.

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На моторошні події вже відреагувала очільниця комісії з прав людини в Афганістані Шахарзад Акбар.

Існує абсолютна зневага до міжнародного гуманітарного права,

– наголосила політикиня.

Таліби примушуватимуть жінок до шлюбів

Ватажки бойовиків вимагають, щоб місцеві громади передали їм списки незаміжніх дівчат (від 12 років) та жінок. Їх примусово видаватимуть заміж за терористів.

Окрім того, у місті Герат жінкам вже заборонили навчатися у місцевому університеті. Студенток відправили по домівках.

Заява міністерки освіти

Міністерка освіти Рангіна Хаміді заявила, що не планує виїхати з Афганістану.

Політикиня збирається відстоювати права місцевих жінок. Однак Хаміді наголосила, що зможе це зробили лише в одному випадку: "якщо нас залишать у живих".

"Я робитиму все, що зможу, щоб продовжувати відстоювати права мільйонів афганських дівчаток. Я вважаю їх своїми дочками", – заявила міністерка.

Вона також додала, що наразі працює вдома.

Що відбувається з жінками Афганістану