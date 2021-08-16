Что известно о погибших на аэродроме

Пока неизвестно, были ли убитые мужчины талибами. В США отмечают, что это – единичный инцидент.

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Кроме того, один американский военный получил огнестрельное ранение в результате другой стрельбы в аэропорту. Однако эту информацию пока официально не подтвердили.

По данным Associated Press, в результате хаоса из-за эвакуации в аэропорту погибли 7 человек.

В то же время талибы заявили, что схватили более 60 человек на аэродроме. Их подозревают в "совершении ограблений". Неизвестно, как террористы их накажут. На видео видно, что талибы шеренгой посадили людей под зданием.

Талибы задержали более 60 человек в аэропорту: видео

Люди штурмуют аэропорт

На видео с места происшествия видно, что люди перелезают через забор, чтобы попасть в аэропорт. Они держатся за веревку и преодолевают высокий забор в надежде покинуть захваченный талибами город.

Смотрите видео, как люди пытаются попасть в аэропорт:

Главное о ситуации в Афганистане

Талибы захватили Кабул 15 августа. С тех пор в городе царит анархия и мародерство. Люди боятся выходить из домов, чтобы не стать жертвами боевиков.

В то же время президент Афганистана покинул свой народ на произвол судьбы и бежал из страны. Мол, чтобы "избежать кровопролития".

Жители города пытаются бежать из страны. Единственный шанс – вылететь самолетом из аэропорта Кабула. Поэтому там образовался страшный хаос. Впоследствии аэродром отменил все рейсы, кроме военных.

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